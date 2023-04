NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Aprile 2023

Uomini e donne

Reunion per l’ex coppia di Uomini e Donne

Alcuni mesi fa, dopo numerosi anni di amore, Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Come sappiamo i due si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne e solo nel 2014 sono convolati a nozze. Dal loro amore sono nati anche due figli, Brando e Zeno, che hanno allargato la famiglia. Lo scorso settembre però, dopo mesi di crisi, Francesca ed Eugenio hanno annunciato la rottura. Proprio la Del Taglia sui social ha aggiunto:

“È un momento per me molto duro. Purtroppo i rapporti e l’amore, anche il più grande, può finire. Non mi sento di aggiungere altro perché i panni sporchi mi hanno insegnato a lavarli in casa mia. Per l’affetto e la stima che avete dedicato alla mia storia d’amore e alla mia famiglia mi sento in dovere di dover scrivere almeno queste due righe, ma per il resto vi chiedo e vi prego di rispettare la fine di una storia dove all’interno ci sono due bambini che ora sono gli unici a dover essere tutelati e rispettati al massimo”.

La separazione tra Francesca ed Eugenio però non è stata di certo semplice. Gli ex protagonisti di Uomini e Donne si sono infatti spesso attaccati a vicenda, e non sono mancate anche accuse reciproche. Ciò nonostante poco a poco i due, per tutelare i loro figli, hanno deciso di rimanere in buoni rapporti, cercando di trascorrere del tempo insieme. Nelle ultime ore così c’è stata un’importante reunion per l’ex coppia. Inizialmente infatti la famiglia si è recata allo stadio per la partita della Fiorentina. In seguito Francesca ed Eugenio hanno postato sui social delle immagini in cui appaiono insieme, in occasione del nono compleanno del piccolo Brando:

Pare dunque che nonostante la rottura, la Del Taglia e Colombo siano rimasti in ottimi rapporti, e ancora oggi riescono a frequentarsi con serenità.