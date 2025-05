Gemma Galgani ha voluto fare una dolce sorpresa a Gianmarco Steri inviandogli, poche ore prima della Scelta Uomini e Donne, un regalo che ha molto apprezzato. Ecco il video e cos’è successo.

Il regalo di Gemma per Gianmarco Steri

Domani in prima serata andrà in onda la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne! Il dating show di Maria De Filippi, proprio per tale occasione, si sposta in via speciale alle ore 21:30 e sicuramente le emozioni saranno molte.

Nel mentre, questo pomeriggio sul profilo Instagram della trasmissione possiamo vedere alcuni video che hanno preceduto il romantico istante. Una ragazza della produzione bussa alla porta del camerino del tronista e gli rivela di avere una sorpresa per lui. Il ragazzo prende in mani una busta e legge la lettera:

“Caro Gianmarco, un piccolo pensiero per un grande trono. Soprattutto dopo un lungo percorso in tua compagnia, prima nelle vesti di corteggiatore e poi di tronista. Sei sempre stato sincero, autentico, istintivo e con il tempo hai maturato un sentimento profondo per la fortunata che sceglierai. Goditi la gioia del momento e un futuro meraviglioso. Io sono qui anche per farti tornare con i piedi per terra, per tornare al tuo tanto amato lavoro a ritmo serrato.

Ti sarà possibile pensare a questo meraviglio percorso e quando andrai ad aprire il negozio, se dimentichi le chiavi lei ti raggiungerà e ti porterà le sue. Ora dovrete condividere tutto, quindi iniziamo da questo piccolo accessorio. Con immenso affetto, Gemma”.

Una volta aperta anche la scatola contenente il regalo, Gianmarco Steri scopre che si tratta di due portachiavi con i simboli degli accessori che rappresentano il suo lavoro. Ha ringraziato Gemma: “Spero anche tu possa trovare presto l’amore”. Appuntamento a domani sera con la Scelta!