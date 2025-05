Lorenzo Spolverato è stato chiamato a commentare la raccolta fondi voluta dai fan di Zeudi Di Palma per sostenere la loro beniamina e anche i tatuaggi da 300 euro che farà proprio l’ex gieffina.

Lorenzo Spolverato parla di Zeudi Di Palma

Zeudi Di Palma ha di recente fatto parlare di sé per via della cifra che ha chiesto ai suoi follower nel caso in cui volessero farsi fare un tatuaggio proprio da lei. Inoltre, subito dopo la sua uscita del Grande Fratello, pare che i fan abbiano fatto una raccolta fondi con la quale hanno racimolato più di 50mila euro. Il motivo? Una sorta di risarcimento per la mancata vittoria che, secondo loro, sarebbe dovuta essere sua.

A intervenire su questi due punti nello specifico ci ha pensato Lorenzo Spolverato intervistato da FanPage. In merito al primo punto, che riguarda i tatuaggi da 300 euro, ha affermato:

“Io sono troppo buono. È sicuramente molto furbo sfruttare il sostegno dei fan per costruirsi qualcosa. Lei ha pensato ai tatuaggi ma c’è anche chi ha costruito un brand. Si tratta di marketing.

A proposito dei tatuaggi realizzati a cifre esorbitanti, mi sento solo di consigliare a chi pensa a tali iniziative di mettersi nei panni dei fan. Ma la responsabilità, come in tutto, è personale”.

Per quanto riguarda la raccolta fondi, invece, Lorenzo Spolverato ha dichiarato che Zeudi è stata brava a usare la sua furbizia e professionalità per “il raggiungimento di un obiettivo“. Poi ha continuato:

“Credo che Zeudi sia entrata nel programma conoscendo tutto e tutti, e con le idee ben chiare rispetto a come voleva passare. […] Io ho ricevuto una quantità d’amore incredibile e le raccolte fondi non mi interessano. I soldi voglio guadagnarmeli solo attraverso il mio lavoro”.