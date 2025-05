Nel giorno dell’ultima scelta con Nadia a Uomini e Donne, Gianmarco Steri ha rivelato di essere stato colpito da un grave lutto: la perdita di sua zia.

Uomini e Donne, la rivelazione di Gianmarco Steri

Durante la puntata di questa sera di Uomini e Donne abbiamo assistito alla scelta di Gianmarco Steri. Prima di dare il suo responso però ci sono stati una serie di RVM in cui c’è stata la possibilità di rivivere non solo i momenti più belli (o di tensione), ma anche quelli più emozionanti.

Nel corso dell’ultima esterna con Nadia Di Diodato, Gianmarco Steri ha avuto modo di andare a trovare lei e la famiglia di lei e trascorrere poi del tempo in sua compagnia, da soli. Lei l’ha portata infatti nel posto in cui lavora tutte le estati, in montagna. Poi si sono ritagliati uno spazio in un luogo tanto cara alla corteggiatrice. Lei gli ha raccontato che in quel posto è presente un diario, dove ognuno scrive un pensiero.

Così il tronista si è confidato. Proprio nel giorno dell’esterna infatti Gianmarco Steri ha perso la sua cara e amata zia, ma non ha voluto annullare l’incontro con Nadia Di Diodato, in ogni caso. Lui visibilmente commosso si è aperto con la ragazza, che l’ha poi stretto in un sincero abbraccio.

“Oggi è una giornata particolare, è venuta a mancare mia zia. Ma non ho voluto rimandare la nostra esterna perché, nonostante non stessi bene. Avevo voglia di passare una giornata con te e non pensare a niente”, ha scritto Gianmarco Steri che, come detto, ha fatto leggere il contenuto alla corteggiatrice.

Senza dire niente, per l’appunto, si sono stretti in un abbraccio. Un momento molto toccante.