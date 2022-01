Uomini e Donne, Gianni Sperti controlla il cellulare di Biagio e trova una chat con Jo Squillo (VIDEO)

1 Biagio di Uomini e donne e la chat con Jo Squillo

Quella di Uomini e donne di oggi pomeriggio sembrava una normale puntata fatta di esterne, incontri e litigi. Ma è stata molto di più dato che sono venuti fuori nomi famosi e programmi famosissimi. Proprio parlando di litigi, ce n’è stato uno subito a inizio puntata tra Biagio ed Elena, la dama con cui stava uscendo ultimamente. E dalla loro discussione è sorto il dubbio da parte di lei che il cavaliere possa avere un’altra donna fuori dal programma.

Per questo motivo, Gianni Sperti ha chiesto di vedere il cellulare per controllare le varie chat, chiamate ecc. Dopo la parte dedicata al tronista Matteo Ranieri e le sue corteggiatrici, il programma di Maria De Filippi è tornato su questo argomento. Gianni ha guardato il telefono del cavaliere e lo ha trovato molto vuoto. Poche chiamate, messaggi e chat. Insomma niente di compromettente, quasi come se fosse stato pulito o fosse un secondo telefono.

Ma l’opinionista è andato a controllare anche i direct di Instagram e tra i tanti ha trovato una chat con Jo Squillo. Sì, avete capito bene. La cantante ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 si scambia messaggi con il cavaliere napoletano di Uomini e donne.

JO SQUILLO E BIAGIO FANNO INSIEME GLI SCIOPERI #uominiedonne pic.twitter.com/tv5rXWlSfL — •tommi•🤍✂️🚫 (@gameoftommi) January 18, 2022

Biagio ha detto che ha un’amicizia su Insragram con Jo Squillo e non c’è nulla di male, si scambiano semplicemente dei like. Successivamente proprio Elena ha detto che Biagio e Jo Squillo si erano incontrati in albergo dove entrambi alloggiavano quando lei era uscita dal GF. E a questo punto il cavaliere ha spiegato che si sono scambiati due parole (non sappiamo in che circostanza) e lei gli avrebbe chiesto di poterlo seguire su Instagram. In studio sono rimasti abbastanza sorpresi e non hanno molto creduto a questa storia raccontata da lui.

Ma nel telefono di Biagio c’era anche un’altra chat dove sono stati rammentati sia il Grande Fratello che L’Isola dei famosi…