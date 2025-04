A Uomini e Donne, Sabrina ha rivelato che, quando si frequentava con Giuseppe, quest’ultimo voleva denunciare Tina Cipollari.

Uomini e Donne, Giuseppe ha pensato di denunciare Tina

Il cavaliere Giuseppe è stato ancora una volta al centro dell’attenzione questo pomeriggio a Uomini e Donne. Inaspettatamente è diventato protagonista di una rivelazione sorprendente.

A farne parola è stata Sabrina, dama con cui l’uomo ha avuto una frequentazione in passato, che non ha resistito oltre e ha deciso di vuotare il sacco in studio, lasciando tutti di stucco.

“Ha un ego pazzesco! Posso dire una cosa Maria? Adesso non me la tengo più“, ha esordito Sabrina, evidentemente esasperata. E così ha raccontato un episodio avvenuto mesi fa, durante il loro rapporto:

“Nel periodo in cui uscivo con lui, mi ha attaccato una pezza su una telefonata… È stata la prima volta che, Tina, gli hai detto una parola non adeguata alla sua persona. Quindi lui è andato a prendere il libro del penale perché voleva denunciarti per questa cosa.”

Una rivelazione che ha lasciato tutti interdetti, compresa Tina. Giuseppe, dal canto suo, ha subito confermato e chiarito, intervenendo seccamente: “Io non ho avuto bisogno di leggere alcun libro, il codice lo conosco benissimo“.

A quel punto Maria De Filippi ha cercato di approfondire la questione, probabilmente per capirne di più cosa sia passato per la testa di Giuseppe e come mai abbia poi cambiato idea.

Ha, infatti, insistito affinché il cavaliere andasse avanti con il suo discorso. Tuttavia, un intervento esterno ha deviato il focus su un’altra dinamica, lasciando la questione irrisolta.

Il momento, tuttavia, non è passato inosservato, soprattutto al pubblico a casa, che si è immediatamente riversato sui social a commentare.