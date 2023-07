NEWS

Andrea Sanna | 9 Luglio 2023

Incidente per Alessandra di Uomini e Donne

Alessandra Fumagalli abbiamo avuto modo di conoscerla meglio grazie alla sua partecipazione nel corso dell’ultima stagione di Uomini e Donne. La corteggiatrice si è presentata per Luca Daffrè, che l’ha poi scelta anche se la relazione non ha avuto i risvolti desiderati. Entrambi hanno provato a far funzionare le cose ma, a quanto pare, dopo appena una settimana si sono resi conto di non essere compatibili.

Oggi come mai vi parliamo nuovamente di lei? Su Instagram la ragazza è tornata ad accendere i riflettori su di sé per una disavventura vissuta nelle scorse ore. L’ex volto di Uomini e Donne si è mostrata seduta sul marciapiede con la targa dell’auto tra le mani. Ma cosa è accaduto? L’episodio si è verificato nella giornata di ieri, come svelato dalla stessa Alessandra Fumagalli: “Amici ho fatto un incidente e sono su un marciapiede ad aspettare i vigili. Sarò assente un po’”, ha scritto allarmando i suoi follower.

La storia Instagram di Alessandra Fumagalli di Uomini e Donne

All’inizio il conducente dell’altra auto non si è fermato a darle una mano, poiché le ha detto di avere un matrimonio: “Mi ha piantata lì”, ha raccontato basita inizialmente Alessandra di Uomini e Donne. Ma c’è un motivo ben preciso per cui il ragazzo è corso via. Come reso noto dalla giovane corteggiatrice, ironia della sorte, il guidatore dell’altra vettura era lo sposo delle nozze! Insomma sembra davvero la trama di un film.

Per fortuna però il giorno dopo l’ha ricontattata e hanno sistemato tutto, come fatto sapere da Alessandra su Instagram: “Good news, il ragazzo oggi è tornato e stiamo sistemando tutto. Io sto bene, ho solo la macchina da buttare. E mi è rimasta la targa in mano come gadget”.

Questo dunque il racconto della scelta di Luca Daffrè di Uomini e Donne. Per fortuna sta bene, sebbene si sia verificato questo intoppo.