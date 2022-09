Lavinia lascia lo studio di Uomini e Donne

Puntata intensa quella di oggi a Uomini e Donne. Dopo aver visto lo scontro tra Federica Aversano e Riccardo Guarnieri, che ha deciso di non corteggiare la tronista, si è passati a Lavinia Mauro. Tuttavia prima di vedere l’esterna che la nuova protagonista del dating show ha fatto con il corteggiatore Federico, è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Durante il momento del ballo infatti Lavinia si è sentita poco ben e ha così lasciato lo studio.

Poco dopo però la tronista ha fatto rientro a Uomini e Donne e ha svelato quello che è accaduto. La Mauro ha così raccontato di soffrire di attacchi di ansia, che la colpiscono nei momenti più improbabili. Lavinia dunque ha dovuto abbandonare lo studio per pochi istanti per riprendersi, e una volta che è tornata a stare bene ha raccontato quello che è accaduto, venendo rassicurata da Maria De Filippi. Queste le dichiarazioni della nuova tronista del dating show (QUI per il video):

“Sto bene, scusatemi. Io sono un po’ ansiosa, e quindi ancora mi devo abituare e ambientare. Ho bisogno del mio ventaglio non per fare la snob, ma ho caldo quando mi viene l’ansia. Mi dispiace. Io non ne parlo mai. Questa cosa per me è stata molto dolorosa. Anche se arrivano andiamo sempre avanti. Ora sto molto meglio, ma è stato un periodo difficile. Stare qui mi sta aiutando, oggi però ero un po’ più nervosa rispetto alle prime puntate. Devo dire che qui sto riuscendo a sbloccarmi, perdonami”.

Dopo aver scoperto cosa è accaduto alla Mauro a Uomini e Donne, abbiamo visto l’esterna che Lavinia ha fatto con Federico. Sembrerebbe che tutto stia proseguendo nel migliore dei modi tra i due, nonostante il corteggiatore abbia affermato che uscirebbe anche con Federica. Ma chi deciderà di corteggiare Federico? Non resta che attendere per scoprirlo.

