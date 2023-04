Uomini e donne, Lavinia riceve un regalo da Gemma prima della scelta

NEWS

Debora Parigi | 4 Aprile 2023

Uomini e donne

Il gesto di Gemma Gelagani verso Lavinia prima della scelta a Uomini e donne

Arriva la scelta per Lavinia a Uomini e donne dopo ben 7 mesi di percorso. La tronista è rimasta ormai da parecchio tempo con soli due corteggiatori: Alessio Corvino e Alessio Campoli. Una lunga attesa che oggi giunge alla fine. Ma prima del grande evento Gemma Galgani, come aveva già fatto con Federico, ha preparato una sorpresa.

La dama del Trono Over ha voluto fare un regalo alla tronista e gliel’ha fatto recapitare in camerino. Come mostra la pagina Instagram del programma, Gemma ha donato a Lavinia un portachiavi a forma di cuore. Ma molto significativo è stato il biglietto che accompagnava il pacchetto. Ecco cosa ha scritto la Galgani:

“Carissima Lavinia, sono molto emozionata in prossimità della tua scelta. Perché quando si ha tutta la vita davanti, mi piace vedere al finale delle favole ‘E vissero per sempre felici e contenti’. Sono certa che, da ragazza di valori e sani principi quale sei, seguirai soltanto il tuo cuore. Quindi, comunque vada, sarà la scelta giusta. Grazie per questi momenti trascorsi insieme. E ti saluto concludendo con un aforisma di Caramagna: ‘Trovare qualcuno col quale uscire è facile, la vera impresa è trovare qualcuno con cui vorresti chiudere a chiave'”.

Lavinia ha ringraziato di cuore Gemma per questo regalo e anche per tutto il sostegno dimostrato in questi lunghi mesi di Uomini e donne. “In questi mesi ogni tanto ci guardavamo”, ha rivelato la tronista. “Anzi in realtà, molto spesso ci guardavamo. E ci lanciavamo delle occhiate di sostegno l’una per l’altra. Quindi grazie mille”. E si è molto commossa.

Anche in studio Lavinia ha ringraziato Gemma per questo regalo e si sono abbracciate. Subito è arrivato il commento ironico di Tina Cipollari: “Che umanità ha Gemma”. Un altro regalo è giunto da Federico (l’ex tronista), ospite insieme alla sua scelta Carola. A tal proposito, le ha portato un mazzo di fiori dalla sua serra.