1 Uomini e Donne, parla Luca Salatino

Oggi, nella puntata andata in onda di Uomini e Donne, abbiamo visto la tronista Roberta Ilaria Giusti fare la sua scelta. Questa è ricaduta sul corteggiatore Samuele. Purtroppo, quindi, ha dovuto salutare Luca Salatino. Tuttavia per lui ci sono belle notizie in arrivo. Dopo avergli detto ciò che pensava di lui e dopo aver salutato, Maria gli consegna una busta con all’interno un messaggio nel quale gli chiede di diventare il tronista della nuova edizione.

Luca ha accettato e nelle prossime settimane lo vedremo alle prese con tante nuove ragazze che tenteranno di conquistarlo. Vedremo come se la caverà. Sul sito WittyTV possiamo vedere un video nel quale si racconta la sera prima della decisione della tronista:

Buonasera. Io spero di riuscire a dormire perché stanotte non ho dormito. Poi sono andato in palestra e mi sono allenato. Quindi spero questa notte di riuscire a dormire, nella stanchezza. Ma ho i miei dubbi. Alle 4 mi sono fatte tre uova strapazzate… Il nervoso. Io sono un sacco emotivo. Sono un ragazzo che non dorme e che pensa. Da una parte vorrei essere come quei ragazzi ai quali importa meno delle cose. Ma il bello del vivere è questo. E il percorso con Roberta, anche se fossero cose brutte, danno sempre un senso di vita. Il percorso nostro non è stato lineare. Ci siamo capiti per certi aspetti. A una ragazza come lei piace un uomo deciso. Io mi ritengo un uomo, non un ragazzo. Insieme stiamo bene. Io voglio che stia bene. Qualsiasi scelta faccia domani, la porterà sempre nel cuore. Questo che abbiamo vissuto sarò una cosa che porteremo sempre nel nostro cuore, almeno io.

Luca Salatino, quindi, ha parlato anche dopo la puntata di Uomini e Donne di oggi (QUI per il video completo). Andiamo a vedere le sue dichiarazioni…