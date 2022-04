Il rimprovero di Maria a Uomini e Donne

Nel corso della puntata di oggi, 8 aprile 2022, di Uomini e Donne Maria De Filippi ha perso la pazienza sbottando contro due Cavalieri del Treno Over. Ma cos’è successo? Ida Platano stava discutendo con Alessandro Vicinanza, Diego e Tina Cipollari. La donna è stata accusata dall’opinionista di essere uscita con loro solamente per sfruttare la visibilità data dai social, almeno in apparenza. Maria, a questo punto si è molto arrabbiata perché per tutto il tempo gli altri due citati in causa non hanno provato neanche una volta a intervenire per difenderla.

Andiamo a leggere le sue parole:

Vedo con piacere che né Diego né Alessandro alzano la mano in difesa di quello che è stato il rapporto con una donna. Quelli che difendono tanto le donne, in questo caso, di fronte a una conversazione tra due donne… Dove una accusa l’altra di essere stata con voi solo per utilizzare un brand, voi zitti state a sentire l’accusa. E tu ci volevi andare e l’altro voleva uscire con lei. Ma complimenti. Devo dire complimenti.

Parlando con Diego che cercava di difendersi, la conduttrice di Uomini e Donne ha continuato: “Ma come? Chiedi scusa perché vuoi uscire con lei, poi senti Tina che l’accusa di essere venuta con te per uno scopo economico e stai zitto? Tu e l’altro? Non c’è nulla di male se Tina lo pensa e Ida si difende. Ma che voi due state zitti è terribile. Alzi la mano per difendere Maria Grazie, ma su di lei no. Eh Diego, dai! Tu sei intervenuto sempre contro Tina e Gianni perché ti davano contro nella storia con Ida. Ora Tina, a te e Alessandro, vi difende un pizzico e voi zitti“.

La sfuriata continua…

Maria riprende anche Alessandro

Rivolgendosi, poi, ad Alessandro la presentatrice di Uomini e Donne ha detto:

Tu peggio, posso dirlo? Perché quando Armando di accusa di venire in studio per sfruttare la popolarità di Ida, tu accusi Ida di non difenderti e fai la stessa cosa adesso? Puoi dire quello che vuoi, ma non è un atteggiamento da uomini. Vi professate tanto uomini. Siatelo una volta, una. A me se Tina e Ida discutono, sono alla pari. Ma quando voi due state zitti di fronte all’accusa, avendo avuto una storia con lei…

Maria, con più calma, si è rivolta anche a Ida che stava piangendo, spiegandole cosa voleva dire l’opinionista: “Tina non ti stava dicendo che tu usi gli uomini per fare le sponsorizzazioni. Ti stava dicendo che tu sei abituata a vedere il negativo delle persone con cui stai. La stessa cosa potrebbero pensare loro. Capisci Loro due, che sono stati con te, potevano alzare la manina e dire a Tina: ‘Su questo di sbagli’. È solo questo che mi aspettavo da voi due. Solo questo. Da te Alessandro di più perché hai accusato lei di non farlo contro Armando“.

Alla fine, comunque la De Filippi ha affermato: “Mi dispiace se quando sbotto uso dei toni che sono esagerati, però me l’aspettavo da tutti e due, eh?“. Il momento può essere recuperato si WittyTV cliccando QUI.

