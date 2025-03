Dalle anticipazioni di Uomini e Donne registrate ieri 18 marzo, abbiamo visto il ritorno di Martina, accompagnata dal suo fidanzato Ciro. Gianmarco, la non scelta dell’ex tronista e oggi sul trono, ha avuto una reazione che sta facendo piuttosto discutere.

Uomini e Donne, il ritorno di Martina spiazza Gianmarco

Durante la registrazione di Uomini e Donne realizzata ieri 18 marzo, che presto vedremo in TV, è accaduto davvero di tutto. Tanti gli ospiti (ben tre coppie e una grande sorpresa dato che è avvenuta una proposta di matrimonio).

Come riferito dalle anticipazioni riportate da Lollo Magazine, in studio hanno presenziato anche Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, coppia che si è formata recentemente nel programma. Sui due si vocifera la partecipazione a due format Mediaset!

I fan della trasmissione ricorderanno di certo che Martina nel programma ha preferito Ciro a Gianmarco Steri, attuale tronista. Gli invitati a Uomini e Donne si sono detti molto entusiasti di raccontare la loro storia d’amore. La coppia felicissima, ha fatto sapere che tutto procede nel migliore dei modi. Convivono da circa due mesi e non riescono a stare lontano per più di un paio di giorni.

Maria De Filippi ha annunciato la coppia in studio, spiegando a Gianmarco che da lì a poco avrebbe visto un video di Martina. Il tronista pare sia rimasto molto sorpreso, tanto da cambiare completamente espressione. Steri pensava infatti che il video in questione fosse rivolto a lui o che Martina avesse deciso di corteggiarlo. Quando poi ha capito che non era lui il destinatario del contenuto andato in onda, non ha nascosto il suo dispiacere. Una reazione questa che ha sorpreso in tanti!

Arrivata Martina, quest’ultima ha salutato senza problemi la sua non scelta. Ciro, invece, l’avrebbe salutato stringendogli la mano. Gesto che in studio non sarebbe stato apprezzato perché considerato “freddo”, rispetto al solito bacio che si scambia sulle guance quando ci si saluta. Gianmarco invece ha fatto un apprezzamento alla capigliatura di Martina.