Ieri 18 marzo è andata in onda una nuova registrazione di Uomini e Donne, dove si è parlato tanto del Trono Over (e non sono mancate le sorprese come una proposta di matrimonio) e del Trono Classico. Presenti anche degli ospiti in studio. Ecco tutte le news del dating show.

Le anticipazioni di Uomini e Donne, Trono Over

Cosa è successo nella registrazione di Uomini e Donne del 18 marzo 2025? Ieri in studio è accaduto davvero di tutto, come vedremo dalle anticipazioni gentilmente riportate da Lollo Magazine. Per prima cosa è stato concesso ampio spazio alle dame e ai cavalieri del Trono Over.

Margherita per esempio sta uscendo con Pierpaolo. Ancora però non sa se la loro conoscenza avrà o meno un futuro. Lui ha avuto qualcosa da recriminarle, nel momento in cui ha lamentato che la dama sarebbe troppo opprimente nei suoi riguardi.

In studio a Uomini e Donne due ospiti d’eccezione come Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. Tra loro tutto procede a gonfie vele dopo l’addio al programma. Presenti in studio anche Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone. Presto la coppia coronerà un grande sogno: diventeranno genitori. Durante il loro momento Cristiano ha stupito tutti con due striscioni, in cui ha chiesto alla sua compagna di sposarlo!

Nel frattempo invece Alessio Pili Stella ha deciso di proseguire la sua conoscenza con la dama Valentina.

Concludiamo infine precisando che del trono di Tina Cipollari non si è parlato. Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni pare però che l’opinionista sia pronta a raggiungere Madrid insieme al suo corteggiatore Cosimo Dadorante.

Trono Classico, cosa è successo: le anticipazioni

Passiamo poi al Trono Classico di Uomini e Donne, dove si è parlato di Gianmarco Steri. Prima di addentrarci nelle sue dinamiche, è bene precisare che nello spazio a lui dedicato erano presenti Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. Tra loro le cose sembrano andare alla grande, hanno rivelato qualche aneddoto, spiegando anche che convivono da un paio di mesi.

Martina arrivata in studio a Uomini e Donne ha salutato Gianmarco, la sua “non” scelta. Ciro gli ha dato solo la mano e questo gesto ha provocato brusio tra il pubblico, che non ha granché apprezzato la mossa dell’ex corteggiatore.

In generale per Gianmarco non è arrivata alcuna corteggiatrice. Piuttosto hanno mostrato l’esterna con Francesca Polizzi. Tra loro c’è stata una discussione, lui ha confidato di non volerla perdere. Per lui non c’è motivo che lei vada via, dato che stanno costruendo la loro conoscenza.

Dall’altra parte, la corteggiatrice di Uomini e Donne Cristina Ferrara pare essersi arrabbiata ed è uscita d’improvviso dallo studio. Gianmarco è rimasto spiazzato. Non sapeva bene che fare. Ha poi voluto seguirla nel dietro le quinte, ma lei chiudendosi in camerino ha preferito non parlarci. Così Gianmarco è tornato da solo in studio.

Queste le anticipazioni della registrazione del 18 marzo di Uomini e Donne che presto vedremo in TV!