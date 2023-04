NEWS

Nicolò Figini | 18 Aprile 2023

Uomini e donne

Il discorso di Soraia Ceruti

Dopo giorni di indiscrezioni, ieri sera Luca Salatino ha confermato la fine della sua storia d’amore con Soraia Ceruti. I due si erano conosciuti all’interno del programma Uomini e Donne in cui lui era Tronista e lei la corteggiatrice. Il loro amore sembrava forte e lo avevano mostrato anche quando Luca ha preso parte al Grande Fratello Vip, reality che ha lasciato in anticipo per tornare dalla ragazza di cui sentiva la mancanza.

Oggi, ad ogni modo, su Instagram Soraia ha rotto per la prima volta il silenzio e ha deciso di dare alcune spiegazioni ai suoi fan:

“Ciao ragazzi, sono qui per chiarire un attimo la situazione. Come ben sapete io e Luca ci siamo lasciati. Questa è stata una decisione molto sofferta. Sono una ragazza esattamente come voi e vivo le stesse cose che vivete voi quando una situazione finisce. Per me è difficile, ma è giusto che vi dia delle spiegazioni. Non sono impulsiva e pondero le mie scelte, cercando sempre di riflettere su ciò che faccio nella vita”.

Soraia Ceruti rompe il silenzio dopo la fine della relazione con Luca Salatino #uominiedonne #lucasalatino #soraia pic.twitter.com/Oi3Znt4YqE — disagiotv (@disagio_tv) April 18, 2023

A questo punto Soraia Ceruti ha voluto smentire alcuni rumor che si sono diffusi recentemente. Ha negato di avere un nuovo fidanzato come affermato dalle varie segnalazioni sul web. Ha aggiunto che Luca sa la verità e non ha alcun risentimento per quanto riguarda le frasi da lui messe ieri sera:

“Tutte le cavolate che sono uscite… Quindi che sto con un imprenditore… Sono tutte bugie. Io non sto con nessuno, sono sola. Mi dispiace che la gente, in un momento così delicato, si inventi cose simili. Luca sa non l’ho tradito e questo mi basta. Ci siamo sentiti e lui per me rimane una persona importante. Mi è dispiaciuta la frase che ha scritto, ma voglio pensare l’abbia fatto in un momento di rabbia. Non me la sono presa”.

Alla fine Soraia Ceruti ha ringraziato tutte le persone che le sono state e le sono vicine in questo momento per lei complicato: “Non sempre nella vita, purtroppo, le cose vanno come vogliamo“.