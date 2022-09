La redazione di Uomini e Donne omaggia Manuel Vallicella durante l'ultima puntata andata in onda su Canale 5: il dolce video.

L’omaggio della redazione di Uomini e Donne

Questa mattina abbiamo appreso la devastante notizia della morte di Manuel Vallicella. L’ex tronista di Uomini e Donne si è spento all’età di 35 anni, e secondo le indiscrezioni pare si sia trattato di suicidio. Nelle ultime ore così il web intero sta ricordando con grande affetto uno dei volti più amati del dating show di Maria De Filippi, che ha lasciato un grande vuoto. Anche la redazione del programma, che inizialmente ha pubblicato un dolce post per Vallicella, nel corso dell’ultima puntata andata in onda oggi pomeriggio ha voluto omaggiare Manuel con un tenero video. Gli autori hanno infatti trasmesso un breve filmato con alcuni dei momenti più belli dell’ex tronista, accompagnato dalla scritta “Ciao Manuel”.

Il cuore in mille pezzi. Ciao dolcissimo Manuel 😭💔 #UominieDonne #manuelvallicella pic.twitter.com/OsZT7i9xW5 — 𝑲𝒖𝒆𝒆𝒏 𝒊𝒏 𝑴 𝒂𝒏𝒅 𝑩 𝒆𝒓𝒂 🚲💎🎼 (@Gl3_92) September 21, 2022

A ricordare l’ex tronista di Uomini e Donne è stata anche Raffaella Mennoia, storica autrice del dating show, che sui social ha affermato:

“Sono ore che scrivo e poi cancello…e niente mi si spezzano le parole non scorrono dal cuore si fermano alla mano..provo a scrivere con la testa ma mi si confondono i pensieri i ricordi le nostre chiacchiere..allora niente scrivo solo nella forma più sincera mi dispiace talmente tanto da non saperlo scrivere e neppure pensare..la tua mamma si prenderà cura di te. Ciao Manuel, riposa in pace”.

Ma non solo. A salutare con un emozionante post Manuel Vallicella è stata anche Ludovica Valli. Come sappiamo infatti il tatuatore è stato uno dei corteggiatori dell’ex tronista, arrivando fino al momento della scelta. L’influencer così dopo aver appreso della morte di Manuel ha voluto ricordarlo con questo dolce messaggio:

“Sono senza parole. Davvero, sono sconvolta. Non dimenticherò mai la tua timidezza e i tuoi occhi dolci. Averti conosciuto è stato un onore. Ora puoi riposare. Che la terra ti sia lieve Manuel, fa buon viaggio. Rimarrai per sempre nel mio cuore. Ti mando e continuerò a mandarti lassù sempre i nostri abbracci”.

