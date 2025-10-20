A distanza di mesi dalla fine dell’esperienza a Uomini e Donne, nelle ultime ore Francesca Sorrentino è stata nuovamente avvistata insieme al suo ex fidanzato Manuel Maura.

La segnalazione su Francesca Sorrentino

Lo scorso anno ad arrivare a Uomini e Donne in qualità di tronista è stata Francesca Sorrentino. L’ex protagonista di Temptation Island, dopo la fine della relazione con Manuel Maura, ha deciso di rimettersi in gioco e di provare a cercare la sua anima gemella. Le cose tuttavia non sono andate come previsto e ancora una volta la Sorrentino si è trovata con il cuore spezzato. Poco dopo la fine del percorso si è però iniziato a parlare di un presunto ritorno di fiamma tra Francesca e Manuel e la notizia non è passata inosservata. A quel punto a intervenire è stato lo stesso Maura, che in un’intervista ha dichiarato:

“Non c’è stato alcun ritorno di fiamma, io sono single e anche lei lo è. Negli ultimi mesi sono stato molto in giro. Anche lei è stata a Ibiza più di una volta, se fossimo stati fidanzati non credo sarebbe andata così”.

Adesso pare che le cose siano nuovamente cambiate. In queste ore infatti Francesca Sorrentino è stata nuovamente avvistata insieme a Manuel Maura. A riportare la segnalazione di una fan è stato Lorenzo Pugnaloni, che ha fatto intendere come i due avrebbero ripreso a frequentarsi. Tuttavia al momento i diretti interessati non sono ancora intervenuti per fare chiarezza e non è chiaro cosa stia accadendo tra loro.

In queste ore intanto Francesca è stata duramente accusata da alcuni utenti di essersi rifatta troppo. A quel punto l’ex tronista ha sbottato e ha affermato: “Siete di una pesantezza disumana. Mi scrivete che sono brutta e voi siete delle brutte allucinanti! Voi stupide potete dirmi che sono brutta e io non posso perché sarei un personaggio pubblico? Io accetto la critica costruttiva, ma non gli insulti“.