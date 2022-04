1 I guadagni di Tina e Gianni a Uomini e Donne

Da anni Tina Cipollari e Gianni Sperti sono a Uomini e Donne per commentare tutto ciò che accade nello studio. Non solo tra Tronisti e Corteggiatori ma anche tra Dame e Cavalieri. Molto spesso, soprattutto la Cipollari, ha attaccato e preso in giro Gemma Galgani. I loro scontri hanno spesso fatto divertire il pubblico. Ultimamente, invece, il focus si è spostato per lo più su Pinuccia e Ida Platano. Gianni, invece nonostante anche lui esprima le sue opinioni con forza, cerca di mettere pace e sdrammatizzare tante volte.

Ma vi siete mai chiesti quanto guadagnano? A rivelarlo, come riporta anche il sito Gossip e TV, è stato il settimanale Diva e Donna. La cifra presunta varierebbe tra i 2mila e i 4mila euro. Di conseguenza, siccome le registrazioni avvengono due volte alla settimana, il loro compenso totale potrebbe variare tra gli 8 e i 16 mila euro al mese. Ovviamente non sappiamo che cosa ci sia di vero in tutto questo. Nel corso degli anni sono stati tanti i rumor che ne hanno parlato. Però nessuna informazione è mai stata confermata dai diretti interessati.

Tuttavia questa indiscrezione sugli opinionisti di Uomini e Donne sarebbe arrivata da una fonte certa. Il condizionale, nonostante tutto, è obbligatorio. Probabilmente non sapremo mai la verità, anche perché questi aspetti solitamente rimangono privati. Spesso, infatti, vengono rilasciati rumor sui cachet dei Vip nei vari programmi televisivi. Possiamo, per esempio, pensare anche a quelli dei concorrenti de L’Isola dei Famosi o del Grande Fratello Vip.

Tina Cipollari, qualche tempo fa, si è guadagnata come al solito il suo stipendio perché è stata protagonista di un confronto che ha portato Maria De Filippi a perdere la pazienza. Non nei confronti dell’opinionista ma di due Cavalieri del Trono Over. Continuate a leggere…