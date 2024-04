Uomini e donne, la ragazza con cui Mario ha “tradito” Ida in passato ha corteggiato un ex di lei

NEWS

Debora Parigi | 23 Aprile 2024

Uomini e donne

Nell’ultima registrazione di Uomini e donne, Ida ha mandato via Mario dopo una segnalazione riguardo l’incontro con una ragazza che è risultata essere vera. Ma chi è questa ragazza con cui Mario avrebbe “tradito” Ida? Si tratta di un volto noto al programma di Maria De Filippi e la cosa ancora più assurda è che ha corteggiato un famoso ex di Ida. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

La ragazza della segnlazione di Maria è un ex volto di Uomini e donne

Poche ore fa vi abbiamo raccontato le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne avvenuta ieri. E c’è stato un gran colpo di scena di cui scopriremo altro nella registrazione di oggi. Ida Platano, infatti, ha deciso di eliminare Mario a seguito di una segnalazione arrivata nella registrazione precedente. E proprio ieri la segnalazione è risultata essere totalmente vera, per questo la decisione della tronista.

In pratica Mario si era visto con una ragazza a un B&B. Erano entrambi presenti a una festa di compleanno di un amico di lui. Questa ragazza ha confermato l’incontro e l’essere andati insieme nel B&B. Mario ha specificato di averla solo accompagnata lì, quindi non sappiamo se hanno passato la notte insieme oppure no. Ma chi è questa ragazza?

Il suo nome è Melissa e ha fatto parte del parterre del Trono Over di Uomini e donne per un breve periodo durante la stagione 2021/2022. La cosa diciamo buffa è che lei arrivò nel programma per corteggiare un cavaliere che è un ex proprio di Ida Platano. Stiamo parlando di Alessandro Vicinanza che è stato fidanzato con Ida successivamente. A quel tempo infatti la Platano era ancora legata a dinamiche con Riccardo.

Comunque è quasi ironico che Ida sia stata in un certo senso tradita da Mario con una ragazza che in passato ha avuto una breve conoscenza con un suo ex. Si può dire che il mondo è davvero piccolo.

Come sappiamo, con la cacciata di Mario, adesso la tronista è rimasta con un solo corteggiatore, cioè Pierpaolo. Quindi c’è da capire se sceglierà di uscire con lui, se andrà a parlare con Mario o se si ritererà dal trono senza scegliere. Avremo notizie quando usciranno le anticipazioni di Uomini e donne questa sera.