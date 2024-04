NEWS

Andrea Sanna | 23 Aprile 2024

Uomini e donne

Ieri 22 aprile si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne. Ecco le anticipazioni del dating show, con una Ida Platano piuttosto furiosa con Mario! Ed è successo davvero di tutto!

Anticipazioni Uomini e Donne: Ida elimina Mario e…

Che caos a Uomini e Donne! Secondo le anticipazioni riportate da LorenzoPugnaloni.it ieri 22 aprile si è registrata una nuova puntata del dating show. Ebbene pare sia successo davvero di tutto!

Maria ha deciso di partire con Ida Platano e fare un riassunto dell’episodio precedente. Pare infatti che la segnalazione su Mario si sia rivelata vera al 100%! La tronista si è molto arrabbiata e quando il cavaliere è entrato in studio ha confermato di aver visto la ragazza in questione. I due si sarebbero incontrati in un B&B ma Mario ci ha tenuto a dire che tra loro non sarebbe successo nulla.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, peraltro, questa ragazza faceva anche parte del Trono Over del dating show e corteggiava Alessandro! Ciò ha quindi portato Ida Platano ad avere un confronto diretto con Mario al centro dello studio. Ed è qui che è andata in scena una furiosa lite. In base a quanto emerso pare che alla tronista siano scappate anche diverse parolacce, insomma… stando a quanto emerso ha davvero perso le staffe!

Per tale ragione Ida Platano ha preso una decisione: eliminare Mario! Lui ha lasciato lo studio di Uomini e Donne e poco dopo anche la tronista sarebbe uscita, ma non per andare da lui stavolta.

Le anticipazioni di Uomini e Donne aggiungono anche che non si è parlato di Pierpaolo. Dato che Ida è andata via dallo studio, di lui non si è parlato.

Durissime le critiche dei due opinionisti Gianni e Tina contro Mario!

Le news sul Trono Over

Tra le altre anticipazioni di Uomini e Donne del 22 aprile sappiamo che Cristiano in studio ha avuto la possibilità di confrontarsi con Asmaa e altre due ragazze. Anche in questo caso si è verificata una lite accesa e tutte e tre le dame hanno deciso di chiudere la conoscenza con lui!

Per quanto riguarda il cavaliere Ernesto, invece, anche lui sta conoscendo una nuova dama e pare filare tutto liscio. Non contenta, però, Barbara si è messa in mezzo e hanno litigato. La De Santi ha fatto sapere infatti che lui avrebbe caricato una storia su Instagram riferita a lei.

In queste nuove registrazioni del 22 aprile della puntata che vedremo prossimamente di Uomini e Donne, come riferiscono le anticipazioni, si è verificata anche una discussione tra Cristina e Barbara! Mentre più tranquilla la situazione per Gemma. Per lei è arrivato un nuovo corteggiatore e ha deciso di tenerlo.

Trono Classico, anticipazioni Uomini e Donne

Purtroppo per quanto riguarda il Trono Classico di Uomini e Donne non ci sono anticipazioni. È stata una puntata talmente ricca e movimentata che non c’è stato spazio per il tronista Daniele Paudice.

In attesa di scoprire quando andrà in onda questa puntata, attendiamo l’appuntamento di oggi di Uomini e Donne per vedere cosa succederà! Alla prossima con le anticipazioni di Uomini e Donne.