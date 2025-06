Nelle ultime ore c’è stata un’inaspettata reunion tra alcuni volti di Uomini e Donne. A ritrovarsi sono stati infatti Tina Cipollari, Gianni Sperti, Ida Platano e l’ex tronista Luca Salatino.

Reunion per alcuni volti di Uomini e Donne

In queste settimane fervono già i preparativi per la prossima edizione di Uomini e Donne, che andrà in onda su Canale 5 a partire da settembre. Tante sono le indiscrezioni che stanno circolando in rete ma al momento nessuna conferma è giunta da parte della redazione. Gli autori tuttavia stanno lavorando senza sosta e sono anche alla ricerca dei prossimi protagonisti del Trono Classico e del Trono Over. In attesa di scoprire cosa succederà, nelle ultime ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

A sorpresa infatti c’è stata una reunion tra alcuni volti del dating show di Maria De Filippi. Come di certo in molti sapranno, l’ex tronista Luca Salatino ha inaugurato il suo ristorante e a prendere parte all’evento sono stati anche tre celebri volti della trasmissione. Parliamo di Tina Cipollari, di Gianni Sperti e di Ida Platano. I tre hanno così deciso di festeggiare insieme a Luca e il gruppo si è anche mostrato insieme sui social.

Nel mentre solo qualche giorno fa proprio Salatino è tornato al centro dell’attenzione. Con un post pubblicato sui social, l’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato che dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip alcune persone si sono allontanate da lui. In merito Luca ha affermato:

“Da quando ho preso parte a certi programmi, tante persone con cui sono cresciuto – con cui ho condiviso sogni, momenti e fatiche – hanno preferito allontanarsi. C’è chi ha tolto un follow, chi un saluto, chi addirittura la presenza. E non lo dico con rabbia, lo dico con lucidità. Ho sempre messo in discussione me stesso, mi sono chiesto se avessi sbagliato qualcosa. Magari un po’ di colpa ce l’ho pure io, può darsi. Ma alla fine la vita ti insegna che le persone che ti vogliono bene davvero non si allontanano nei momenti in cui servirebbero di più. Ecco perché oggi non sento il bisogno di dare spiegazioni a nessuno”.