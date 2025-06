Siete pronti a scoprire quando inizia Affari Tuoi nel 2025? Se siete curiosi di capire come partecipare, chi è il conduttore e come vederlo in streaming continuate la lettura. Ecco tutte le news sulla nuova edizione.

Quando inizia Affari Tuoi 2025?

Dopo la fine della pausa estiva i fan del ‘gioco dei pacchi’ potrebbero cominciare a domandarsi quando inizia Affari Tuoi 2025. La programmazione è fissata per domenica 7 settembre 2025 e andrà in onda tutti i giorni.

A che ora inizia Affari Tuoi e a che ora finisce? L’orario rimane quello a cui il pubblico è abituato: dalle 20:35 alle 21:30 circa, ovvero subito dopo le notizie del TG1.

Ora che abbiamo capito quando comincia, possiamo andare a vanti con tutte le altre informazioni essenziali.

Concorrenti

Come sempre i concorrenti di Affari Tuoi, anche nel settembre 2025, saranno 20 esattamente quante le regioni italiane. Ogni sera ne verrà estratto uno a sorte e verrà chiamato a scegliere un pacco a caso, per poi procedere con il gioco.

Quanto si paga per partecipare ad Affari Tuoi? La risposta è ovviamente nulla, in quanto vi basterà mandare la candidatura ai direttori dei casting per venire richiamati a fare un provino.

Se siete curiosi di leggere altre informazioni sui concorrenti di Affari Tuoi possiamo anche dirvi dove dormono i pacchisti. Stando alle informazioni reperibili sul web, infatti, i partecipanti alloggiano in alberghi presenti a Roma e selezionati dalla produzione.

Affari Tuoi 2025 conduttore

Ora che abbiamo visto quanto costa partecipare ad Affari Tuoi, prima di parlare nello specifico dei casting, scopriamo chi è il conduttore di Affari Tuoi 2025.

Ancora una volta, dopo il grande successo della precedente edizione, la Rai ha scelto di confermare la presenza di Stefano De Martino.

Insieme a De Martino tornerà anche il Dottore e a tal proposito vogliamo rispondere alla domanda: “Ma il Dottore di Affari Tuoi conosce il contenuto dei pacchi?”. Come rivelato da lui stesso a Il Fatto Quotidiano, è a conoscenza di ciò che possiede il concorrente e agisce di conseguenza senza però essere troppo ovvio nelle offerte.

Affari Tuoi 2025 casting

Come posso partecipare come concorrente ad Affari Tuoi 2025? In questa sezione vi spieghiamo come mandare la candidatura per Affari Tuoi e qual è il numero di telefono da chiamare.

Non esiste alcun numero verde a cui telefonare ma l’iscrizione avviene tramite compilazione di un modulo sul sito www.giocherai.it. Qui troverete una pagina da riempire con i vostri dati anagrafici e in seguito verrete contattati per un provino.

Se sarete fortunati, inoltre, avrete l’opportunità di superare i casting e di rappresentare la vostra regione ad Affari Tuoi. Ecco come partecipare in breve. QUI per maggiori informazioni.

Dove vedere Affari Tuoi in streaming

Vi state domandando “dove posso rivedere Affari Tuoi 2025“? Se vi siete persi la diretta e volete riguardare la puntata in replica il modo più veloce è quello di accedere alla piattaforma streaming RaiPlay.

Solo in questo modo potrete capire quanto hanno vinto i concorrenti e gioire per la loro eventuale vincita. Il servizio, ricordiamo, è del tutto gratuito e vi basterà inserire una mail valida insieme a una password per potervi gustare tantissimo prodotti.