Nuovo litigio a Uomini e Donne tra Riccardo e Claudio

Oggi pomeriggio ha avuto inizio una nuova puntata di Uomini e Donne. Nelle prime clip abbiamo visto scoppiare un litigio tra Claudio, nuovo corteggiatore di Ida, e Riccardo. Maria De Filippi, infatti, ha chiamato al centro dello studio Riccardo Guarnieri, il quale ha perso la pazienza con il Cavaliere. Tina, infatti, ha accusato Riccardo di prendersela con tutti coloro che si avvicinano a Ida, della quale lui sembrerebbe ancora innamorato. A questo punto si è girato verso Claudio, che stava parlando, con tono di sfida.

Questo atteggiamento non è piaciuto al nuovo Cavaliere, il quale ha chiesto: “Sei un presuntuoso. Ti vuoi scaldare con me? Eh? Guardami a me quando parlo“. Allora Riccardo si è alzato e gli è andato incontro a muso duro come se stesse per scoppiare una rissa: “Cos’è questo atteggiamento?”. Maria lo ha ripreso a voce, mentre Ida si è alzata per andarlo ad allontanare. (QUI una parte del video). La conduttrice, perciò, lo ha fatto risedere davanti a Ida e i due si sono confrontati ancora mentre Claudio ha lasciato lo studio andando dietro le quinte.

Per cercare di risanare i rapporti, Maria ha tentato di far capire a Riccardo che i due si vogliono bene ma forse tra loro non potrà funzionare. In seguito ha chiesto a Ida di elencare almeno dieci motivi per i quali si è innamorata del Cavaliere di Uomini e Donne in passato. Riccardo Guarnieri si è molto commosso e gli sono scese alcune lacrime. Si sono abbracciati e dati un bacio sulle guance. Successivamente la De Filippi ha fatto rientrare Claudio, il quale ha stretto la mano all’altro scambiandosi un segno di pace. Sarà davvero così?

Lo scopriremo prossimamente. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.

