Colpo di scena a Uomini e Donne! Mario si presenta a casa di Ida per riconquistarla

Andrea Sanna | 16 Maggio 2024

Uomini e donne

Non si arrende Mario! L’ex cavaliere di Uomini e Donne si sarebbe recato da Ida per riconquistarla. La reazione di lei

Mario non si arrende! L’ex corteggiatore di Uomini e Donne pare abbia fatto un nuovo tentativo per riconquistare Ida Platano. Ma ci sarà riuscito?

Uomini e Donne, Mario si ripresenta a casa di Ida

Tra i gossip di questa giornata, uno riguarda Uomini e Donne e una segnalazione arrivata sull’ormai ex tronista Ida Platano. Secondo quanto rivelato dalla pagina Instagram Opinionista social, così come scritto già scritto in precedenza da Lorenzo Pugnaloni, pare infatti che Mario Cusitore abbia fatto un tentativo per riappacificarsi con lei. Proprio ora che abbiamo visto la puntata dell’addio definitivo al trono.

Il percorso di Ida Platano a Uomini e Donne certamente non è stato facile, anzi! Ricco di ostacoli e incomprensioni. Si è avvicinata a Mario Cusitore e Pierpaolo Siano, i due corteggiatori rimasti fino alla fine. Ma dopo una serie di bugie da parte del primo e ripensamenti vari, la tronista ha deciso di allontanarsi da lui.

Il secondo, invece, ha lasciato il trono di Uomini e Donne, perché certo che tanto non sarebbe stato scelto da Ida Platano. Se le anticipazioni pare che Mario avrebbe provato a recarsi a Brescia per un confronto con l’ex tronista, ma lei avrebbe evitato il contatto. Il cavaliere, però, pare non si sia arreso e abbia fatto un nuovo tentativo.

La reazione dell’ex tronista di Uomini e Donne? Pare sia rimasta ferma nella sua posizione. A seguito di tante delusioni e bugie subite, Ida Platano ha scelto di non concedere altre possibilità a Mario. Non appare nemmeno casuale il recente sfogo della Platano su Instagram:

“Ogni volta che qualcuno proverà a sminuirti, lascialo fare, sorridi come si sorride al matto del paese, con tenerezza. Ciò che adoro di te è che scopri il peggio delle persone e le rendi migliori. Sei sempre stato un po’ incasinato e ormai il caos che hai dentro non vuoi più sistemarlo, perché ora ti piace e hai capito che chi ti vuole, non ti cambia. Rimani cosi come sei, fallo per il bene di tutti noi. Vedrai che tutto il bene che fai, ti tornerà indietro”.

Il tempo sistemerà le cose tra Ida Platano e Mario Cusitore dopo Uomini e Donne?