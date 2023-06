NEWS

Andrea Sanna | 25 Giugno 2023

GF Vip 7

Giaele De Donà esulta sui social

Giaele De Donà nella Casa del GF Vip ha attirato l’attenzione del web non solo per le diverse dinamiche che l’hanno coinvolta, ma anche per un altro motivo. I fan, così come il conduttore Alfonso Signorini, si sono detti spesso preoccupati per l’ex vippona. In poco tempo infatti la modella ha iniziato a perdere peso, nonostante comunque mangiasse regolarmente.

L’eccessivo stress e tensioni accumulate però possono aver giocato un brutto scherzo a Giaele De Donà. Così una volta uscita dal programma ha deciso di rimettersi in carreggiata.

Proprio Giaele De Donà a seguito delle raccomandazioni del presentatore del reality show, si è poi sfogata con Luca Onestini, spiegando che fino a che non sarebbe uscita dalla Casa non avrebbe potuto riprendere peso: «Non è una cosa che voglio, io non faccio la dieta per sentirmi bella!».

Nel suo discorso Giaele De Donà ha ammesso a Luca Onestini di essersi trovata spesso in difficoltà nel dover stare in costume da bagno per fare la doccia. L’influencer ha detto spesso di essersi vergognata perché si vedeva “senza curve”

Oggi per fortuna però le cose sembrano andare decisamente meglio, anche se ha ammesso che dopo il GF ha vissuto un periodo non semplicissimo. Pian piano infatti Giaele sta tornando al suo peso forma e sui social si è detta felice dei risultati che sta ottenendo: “In poco tempo ho quasi recuperato tutti i kg persi al GF… #soddisfazioni”.

La storia Instagram di Giaele De Donà

Dunque pare proprio che con costanza e determinazione Giaele stia recuperando il peso perduto. Come mostrato dalla bilancia ci sono dei miglioramenti, che lei stessa ci ha tenuto a sottolineare.

Si tratta sicuramente di un messaggio importante quello lanciato dall’ex concorrente del GF Vip 7. I suoi fan (e non), peraltro, dopo aver letto queste parole hanno tirato un sospiro di sollievo. I messaggi d’affetto per Giaele De Donà non sono mancati infatti!