In questi giorni a finire al centro della polemica è stata Chiara, neo tronista di Uomini e Donne. Il suo presunto fidanzato ha infatti fatto delle rivelazioni sul suo conto, scatenando il caos. Adesso però arrivano nuove segnalazioni che rimettono tutto in discussione.

Gli ultimi aggiornamenti sul caso Chiara di Uomini e Donne

Sono trascorsi pochi giorni da quando la redazione di Uomini e Donne ha annunciato la nuova tronista del dating show: Chiara. Tuttavia nel corso di questa settimana è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha portato la neo protagonista della trasmissione al centro di una bufera mediatica. A rompere il silenzio è stato infatti un ragazzo di nome Riccardo che sostiene di essere stato, fino a una manciata di giorni fa, il presunto fidanzato di Chiara. Ma non solo.

Il giovane uomo ha raccontato una serie di retroscena, secondo i quali la nuova tronista non sarebbe in realtà interessata a incontrare una potenziale anima gemella, bensì solo alla fama e alla notorietà. Per di più Riccardo dichiara che Chiara gli avrebbe chiesto di scendere a corteggiarla per poter lasciare insieme il programma. Naturalmente quanto raccontato ha dato il via alla polemica e in molti si sono chiesti cosa accadrà a questo punto.

LEGGI ANCHE: Flavia Vento vuole conoscere Fedez: la confessione spiazza

In attesa di aggiornamenti da parte della redazione di Uomini e Donne, che sta facendo le dovute verifiche, nelle ultime ore sono arrivati dei nuovi aggiornamenti sul caso che hanno rimesso tutto in discussione. Lorenzo Pugnaloni ha infatti ricevuto delle segnalazioni sul presunto fidanzato di Chiara che non sono passate inosservate. Stando a quanto si legge, la persona in questione sostiene di conoscere Riccardo e lo ha accusato di “frequentare ragazze anche se sono fidanzate”. Pare anche che il giovane uomo fino a poco tempo fa abbia frequentato una persona delle sue zone e che tra i due ci sarebbero stati non pochi problemi. Riccardo viene per di più accusato di essere in cerca di visibilità.

Al momento dunque il caso sembrerebbe complicarsi sempre di più. Ma cosa accadrà nel corso della prossima registrazione del dating show? Lo scopriremo tra poche ore.