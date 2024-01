Spettacolo

Nicolò Figini | 18 Gennaio 2024

Uomini e donne

Ieri pomeriggio si è sforata la rissa a Uomini e Donne tra Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza. Chi era presente alla registrazione, però, afferma che una parte importante è stata tagliata dopo le registrazioni.

La rosa di Alessandro Vicinanza

Ieri pomeriggio a Uomini e Donne abbiamo potuto assistere a una lite molto forte tra Armando Incarnato, tornato dopo lungo tempo nel dating show, e Alessandro Vicinanza. Il tutto è partito da una discussione tra Roberta Da Padua e Cristina Tenuta, la quale ha iniziato a uscire con Alessandro.

Roberta ha attaccato l’ex amica definendola “falsa” e poi ha tirato in ballo Armando: “Mi dicevi che ti interessava lui, volevi andare via insieme“. Sentendosi tirato in causa, quindi Incarnato ha prima attaccato Cristina e poi Alessandro stesso:

“Quando Ida si è presentata sul trono hai rilasciato interviste dicendo che eri dispiaciuto, che non volevi rapportarti ad un’altra donna. Si è spenta la luce e così sei tornato in studio per uscire con Roberta e Cristina.

Quando andammo a cena a Salerno con Ida, ne dicesti di ogni su Roberta, dicevi che “era finta, che era la peggiore delle donne”. Di Cristina disse peggio”.

Ed è proprio a questo punto che è scoppiata la violenta lite che abbiamo visto in televisioni nella giornata di ieri. Tuttavia, chi era presente alle registrazioni, sostiene che una parte sia stata tagliata. Qui sotto vediamo anche la presunta prova fotografica che confermerebbe l’autenticità dell’informazione:

“Hanno tagliato Armando che si alza e stava per menarlo e Alessandro che prende le rose che aveva sulla maglia e gliele lancia appresso”.

Ovviamente non sappiamo che cosa ci sia di vero in tutto questo, ma è evidente anche dal video che in un’inquadratura Alessandro Vicinanza ha la rosa e in quella successiva è sparita. Probabilmente non scopriremo mai la verità a meno che a parlare non siano i diretti interessati.

#uominiedonne

Io che aspetto da tempo che si liberi un parcheggio e qualcuno cerca di fregarmelo. pic.twitter.com/ffLmoh7kAJ — Gianni leone (@Gianni33007) January 17, 2024

Per il momento non ci resta che prendere tutto con le pinze ma vi terremo aggiornati.