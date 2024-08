Dopo la stoccata, Manuela Carriero è stata avvistata a chiacchierare con il suo ex corteggiatore Carlo Marini in un locale

Ieri nello stesso locale l’ex tronista Manuela Carriero è stata avvistata con il suo ex corteggiatore (divenuto poi tentatore di Temptation Island), Carlo Marini. I due sono stati pizzicati a chiacchierare fitto fitto.

Manuela Carriero avvistata con Carlo Marini

A volte… ritornano! In queste ore alcuni attenti utenti sul web hanno notato i contenuti social pubblicati dall’ex volto di Temptation Island ed ex tronista, Manuela Carriero e il suo ex corteggiatore (divenuto poi tentatore) Carlo Marini. I due pare proprio che ieri abbiano trascorso la serata nello stesso locale con alcuni amici.

C’è da dire che nel corso della messa in onda di Temptation Island, Manuela Carriero non era stata troppo tenera con Carlo Marini. Ha dichiarato di non aver apprezzato i suoi atteggiamenti, considerati da “primadonna” e alla continua ricerca di attenzioni. Peraltro era certa non provasse interesse per Martina De Ioannon, una delle fidanzati: “Una cosa che ho sempre pensato sia di lui che di Michele è che aspirassero al trono”, ha dichiarato a Fanpage.

Per quanto si pensasse che tra Carlo e Martina dopo il reality fosse nata una conoscenza, alcuni utenti pare abbiano intravisto l’ex tentatore in compagnia di un’altra donna. Ma non è finita, perché ora Marini è stato avvistato nello stesso locale in cui era presente anche Manuela Carriero. I due si trovavano entrambi a San Benedetto del Tronto, come reso noto sui social.

Alcuni fan attenti hanno sbirciato le storie e hanno notato che sedevano con i rispettivi amici a tavoli adiacenti. Ma non solo. Perché in anonimo qualcuno ha informato Deianira Marzano che proprio Manuela Carriero e Carlo Marini sono stati pizzicati a chiacchierare insieme.

La storia Instagram di Deianira Marzano su Carlo Marini e Manuela Carriero

Ciò è bastato per portare gli utenti più fantasiosi a pensare che tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne possa essere tornata la pace o, magari, una conoscenza in corso…. chissà! Nessuno dei due ha commentato l’indiscrezione, ma non è escluso possano farlo presto.