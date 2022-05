1 Veronica e la sua scelta infrangono il regolamento

In attesa della scelta di Veronica Rimondi a Uomini e Donne che, come vedremo, andrà in onda la settimana prossima, emergono i primi gossip. Ovviamente siamo già a conoscenza della decisione della tronista (qui per i dettagli) e se non volete spoiler è bene che non proseguiate con la lettura di questo articolo, poiché necessariamente verranno fatti dei nomi.

Dato che mancheranno ancora dei giorni prima del fatidico momento, in molti si stanno chiedendo come stanno andando le cose tra Veronica Rimondi e la sua scelta di Uomini e Donne. Ebbene sembrano giungere importanti novità. Questo grazie a uno spoiler fatto da un’amica della bella ragazza di Ferrara, che ieri ha festeggiato il compleanno della tronista (Auguri da tutta la squadra di Novella2000.it). L’amica in questione, di cui per privacy è oscurato il nome, ha postato una bella foto che le ritrae insieme al mare e la scritta “Auguri amica mia”, con un cuoricino rosso.

Come gentilmente riportato da Il Vicolo delle News, il bello arriva dopo. Ovvero quando l’amica di Veronica di Uomini e Donne ha postato una seconda foto (con vista dall’alto) di due persone. I più hanno pensato si trattasse della tronista e la conferma è arrivata nel momento in cui Matteo (la scelta di Veronica) ha condiviso lo scatto sul suo profilo Instagram, tra le storie, infrangendo così il regolamento.

Purtroppo però la foto che vedete è durata davvero pochissimo nell’account di Matteo Farnea. Probabilmente perché la redazione gli ha chiesto di eliminarla. Questo dato che finché non avviene la scelta nessuno dei protagonisti di Uomini e Donne può mostrarsi sui social.

La storia cancellata da Matteo, fidanzato di Veronica di Uomini e Donne

Ma lo spoiler ormai è stato fatto! Veronica Rimondi di Uomini e Donne possiamo affermare che si gode la sua estate e i primi giorni da ‘fidanzata’ con la sua scelta Matteo.

Ma l’atto finale con la decisione di Veronica quando lo vedremo? Nelle prossime righe tutti i dettagli…