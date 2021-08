1 Le parole di Matteo, tronista di Uomini e Donne

Il 24 agosto hanno preso il via le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne. Tra i tronisti troviamo anche Matteo Fioravanti. Di lui, fino a ora, sapevamo soltanto che arriva da Roma.

Nella giornata di oggi, però, è stato rilasciato un video di presentazione (QUI per vederlo) che ci racconta meglio chi è Matteo. Queste le sue parole:

“Ho 24 anni e provengo da Roma da una famiglia molto umile ma piena d’amore. Viviamo in casa popolare, siamo 7 in tutto, mamma, papà e 5 figli. In più Sydney, la cagnolona. Io sono il piccoletto di casa”.

Matteo di Uomini e Donne ha confessato che per lui e per la sua famiglia non è stato tutto rose e fiori:

“Per mamma e papà non è stato semplice crescere e mantenere 5 figli e anche se non avevamo le scarpe di marca non ci hanno mai fatto mancare nulla. Non mi vergogno a dire che ci sono stati momenti difficili nei quali erano le candele a illuminare casa. Ma papà con tanti sacrifici si è sempre rialzato rimboccandosi le maniche e per questo lo stimo tantissimo”.

A seguire Matteo nella clip di presentazione di Uomini e Donne ha rivelato anche il rapporto con la sua famiglia:

“Ringrazio Dio per avere una famiglia come la mia. Sul mio corpo ho tatuati tutti i loro nomi. Sono un mammone, mamma è la mia vita, il mio punto debole”, aggiungendo poi che prima di andare a dormire le dà sempre il bacio della buonanotte e i loro litigi durano molto poco”.

Ma non è tutto. Scopriamo che altro svela Matteo di Uomini e Donne.