Scontro tra Tina e Pinuccia, che tira in ballo la madre dell’opinionista: la Cipollari lascia lo studio provata (VIDEO)

Lo scontro tra Tina e Pinuccia a Uomini e donne

La puntata di oggi, lunedì 28 marzo, di Uomini e donne è stata davvero molto accesa. Prima c’è stato un litigio molto forte con protagonista Franco, ma subito dopo la situazioni non si è tranquillizzata, anzi, è successo anche di peggio. C’è infatti stato un durissimo scontro tra Tina e Pinuccia. Ecco cosa è successo.

La dama ha chiesto di andare al centro studio per parlare con Alessandro. Gli ha chiesto scusa e gli ha chiesto di tornare amici. Lui ha accettato, ma se la dama vuole qualcosa di più, il cavaliere non vuole andare oltre l’amicizia. Questo ha fatto intervenire Tina che ha commentato la situazione dicendo che i due avevano già fatto pace e che quindi non c’era nulla di nuovo.

Da questo intervento è partito il litigio in cui Pinuccia si è arrabbiata tantissimo dando a Tina della “maleducata”. L’opinionista è uscita e la dama ha continuato aggiungendo anche “villana”. Ma non solo, mentre la Cipollari era dietro le quinte lei ha uralto: “Dov’è sua madre che le ha insegnato l’educazione? Villana!”. In pratica la madre di Tina non è più in vita e questo ha fatto davvero arrabbiare l’opinionista che è rientrata in studio come una furia. È andata di fronte alla dama e, a muso duro, le ha detto che non deve parlare delle persone che non ci sono più.

Questa puntata surreale comunque ce la stiamo immaginando #uominiedonne pic.twitter.com/myZPLhe94v — trashtvstellare (@tvstellare) March 28, 2022

Poi è tornata al suo posto zittendosi e commuovendosi. La Cipollari ci è rimasta davvero male e a consolarla è andato anche Alessandro. Anche Maria de Filippi è intervenuta dicendo che Pinuccia non lo ha fatto di proposito. Ma l’opinionista è comunque uscita di nuovo dallo studio di Uomini e donne.

Dopo un acceso confronto con Pinuccia, Tina lascia lo studio… #UominieDonne pic.twitter.com/agiF3TT5MM — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 28, 2022

Potete rivedere la puntata di Uomini e donne sul sito di Witty TV.

Novella 2000 © riproduzione riservata.