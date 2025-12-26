Gli uomini più sexy del 2025 secondo Novella2000.it
Ecco chi sono
Volete sapere chi sono gli uomini più sexy del 2025? Ecco l’elenco di Novella2000.it.
Chi sono gli uomini più sexy del 2025
Vi state chiedendo chi sono gli uomini più sexy del 2025?
Ecco l’elenco stilato da Novella2000.it.
Jonathan Bailey
Non potevamo non iniziare con il nome del momento: Jonathan Bailey.
Il celebre attore, protagonista di Bridgerton e Wicked, solo di recente è stato eletto l’uomo più sexy del mondo da People.
Noi, ovviamente, siamo totalmente d’accordo con il magazine.
Ma andiamo avanti.