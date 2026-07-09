Novella in cucina, una Nerano così non l’avete mai vista: la ricetta di Chef Armonia
Tutte le ricette dello Chef Armonia le trovare su Novella 2000 e sulla pagina Instagram della rivista.
«La Nerano si fa senza provolone del Monaco»: a dirlo è Mariano Armonia, proprietario di due ristoranti Armonì, uno ad Aversa e l’altro a Pozzuoli. Sul numero di Novella 2000 attualmente in edicola, lo Chef ci ha raccontato e spiegato la ricetta.
Nerano senza provolone del Monaco
Ingredienti per 4 persone
- 320 g di pasta
- 700 g di zucchine
- 80 g di caciocavallo stagionato grattugiato finemente
- 40 g di Parmigiano Reggiano 24 mesi grattugiato
- 20 g di burro freddo
- 10 foglie di basilico fresco
- Olio di semi per friggere
- Olio extravergine d’oliva q.b.
- Sale q.b.
- Pepe nero q.b.
Procedimento
- Lava e affetta le zucchine a rondelle sottili (2-3 mm).
- Friggile in olio a 170°C fino a doratura uniforme.
- Scolale su carta assorbente, salale leggermente e lasciale riposare almeno 1 ora con le foglie di basilico spezzettate.
- Cuoci la pasta in abbondante acqua poco salata e tieni da parte almeno 2 mestoli di acqua di cottura.
- In una padella ampia metti le zucchine con un filo di olio extravergine.
- Scola la pasta molto al dente e trasferiscila nella padella.
- Aggiungi gradualmente l’acqua di cottura e manteca a fuoco dolce.
- Spegni il fuoco e incorpora il caciocavallo e il Parmigiano poco alla volta, continuando a mescolare energicamente.
- Aggiungi la noce di burro freddo e completa l’emulsione fino a ottenere una crema liscia e avvolgente.
- Regola di pepe nero e servi con qualche rondella di zucchina e foglie di basilico fresco.
Consiglio da chef
Grattugia i formaggi molto finemente e aggiungili fuori dal fuoco; la temperatura ideale della pasta durante la mantecatura è intorno ai 70-75°C per evitare che il formaggio fili o si separi.
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