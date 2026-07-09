«La Nerano si fa senza provolone del Monaco»: a dirlo è Mariano Armonia, proprietario di due ristoranti Armonì, uno ad Aversa e l’altro a Pozzuoli. Sul numero di Novella 2000 attualmente in edicola, lo Chef ci ha raccontato e spiegato la ricetta.

Nerano senza provolone del Monaco

Ingredienti per 4 persone

320 g di pasta

700 g di zucchine

80 g di caciocavallo stagionato grattugiato finemente

40 g di Parmigiano Reggiano 24 mesi grattugiato

20 g di burro freddo

10 foglie di basilico fresco

Olio di semi per friggere

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe nero q.b.

Procedimento

Lava e affetta le zucchine a rondelle sottili (2-3 mm). Friggile in olio a 170°C fino a doratura uniforme. Scolale su carta assorbente, salale leggermente e lasciale riposare almeno 1 ora con le foglie di basilico spezzettate. Cuoci la pasta in abbondante acqua poco salata e tieni da parte almeno 2 mestoli di acqua di cottura. In una padella ampia metti le zucchine con un filo di olio extravergine. Scola la pasta molto al dente e trasferiscila nella padella. Aggiungi gradualmente l’acqua di cottura e manteca a fuoco dolce. Spegni il fuoco e incorpora il caciocavallo e il Parmigiano poco alla volta, continuando a mescolare energicamente. Aggiungi la noce di burro freddo e completa l’emulsione fino a ottenere una crema liscia e avvolgente. Regola di pepe nero e servi con qualche rondella di zucchina e foglie di basilico fresco.

Consiglio da chef

Grattugia i formaggi molto finemente e aggiungili fuori dal fuoco; la temperatura ideale della pasta durante la mantecatura è intorno ai 70-75°C per evitare che il formaggio fili o si separi.

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Tutte le ricette dello Chef Armonia le trovare su Novella 2000 e sulla pagina Instagram della rivista.

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