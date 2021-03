Un uomo è quasi entrato in casa di Kim Kardashian

La celebrità americana non ha passato ore piacevoli in questi ultimi giorni. Nella villa di Kim Kardashian, infatti, un uomo ha tentato di fare irruzione con la sua macchina sfondando il cancello. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di ricostruire i fatti in base alla informazioni che abbiamo.

La notizia l’ha riportata il sempre informato sito TMZ. Secondo le sue fonti, infatti, il fatto avrebbe avuto luogo nella giornata di mercoledì intorno alle 18:30. Un ragazzo di 24 anni avrebbe provato a sfondare il cancello d’entrata nella casa di Hidden Hills, un quartiere di Los Angeles, per vedere la star. Per fortuna, però, le forze armate hanno avuto la meglio e lo hanno fermato prima che potesse spaventare per davvero Kim.

La sicurezza, quindi, ha chiamato subito lo sceriffo, il quale ha accusato l’uomo di violazione di domicilio ai danni di Kim Kardashian. Pare, inoltre, che questo sconosciuto a un certo punto abbia addirittura affermato di essere sposato con l’influencer. Dopo poche ore dall’arresto, tuttavia, pare che questa persona sia stata rilasciata. Per il momento la situazione ha avuto un lieto fine.

Solo il cancello, infatti, ha subito dei danni e dovrà venire riparato. Speriamo che quest’uomo non ci riprovi in futuro, ma nel caso in cui dovesse ritentare si spera che la sicurezza stia pronta ancora una volta a impedirgli di avvicinarsi a Kim Kardashian e alla sua famiglia. Per il momento è tutto. Se avremo ulteriori dettagli non esiteremo ad aggiornarvi. Continuate a seguirci per altre news.

