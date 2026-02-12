Da Giulia Stabile e Nancy Brilli, che a volte sembrano cadere nel vittimismo nonostante bellezza e talento, a Can Yaman, capace di scrollarsi di dosso una calunnia e ottenere una grande occasione come Sanremo. Ricordo con affetto anche Maria Rita Parsi, donna generosa e autentica, che mancherà molto.

Up & Down, i promossi e bocciati della settimana di Roberto Alessi

Giulia Stabile

Basta vittimismo, sei splendida

La strategia del vittimismo, in certi personaggi, è davvero eccessiva. Prendiamo Giulia Stabile, ballerina scoperta da Maria De Filippi e vincitrice di Amici. Intervistata da Nicolò De Devitiis per Le Iene, ha raccontato il peso dei giudizi social, arrivando a dire di non piacersi più.

Cara Giulia, sei una ragazza bellissima: hai scelto di salire su un palco e su quel palco arrivano sia fiori sia pomodori. Che ti importa di quattro mezze calzette sui social? Sei sana, talentuosa e fai un lavoro che ami. Un abbraccio.

Can Yaman

Dopo le calunnie, la rivalsa

Come canta Figaro nel Barbiere di Siviglia, la calunnia è un venticello: anche se falsa, resta. Ed è ciò che è accaduto a Can Yaman, accusato ingiustamente di essere stato arrestato per droga in Turchia. In realtà era stato solo ascoltato in questura e subito rilasciato.

Il fatto che sarà conduttore della prima serata del Festival di Sanremo dimostra che la Rai ha creduto in lui. Sono molto felice che, questa volta, la calunnia sia volata via senza lasciare il segno.

Maria Rita Parsi

Ci ha lasciato una psicologa per bene

Vorrei ricordare Maria Rita Parsi, psicologa e scrittrice che conoscevo da tantissimi anni. È sempre stata una persona onesta e perbene. Purtroppo se n’è andata improvvisamente a 78 anni, forse per una trombosi: aveva problemi a una gamba da tempo, come mi ha raccontato Vladimir Luxuria, che l’aveva incontrata pochi giorni prima in Rai.

Maria Rita era una donna generosa, capace di aiutare anche chi forse non lo meritava. Proprio per questo l’ho sempre considerata ancora più preziosa. Ci stimavamo a vicenda. Mancherà in televisione una persona onesta, aperta e autentica come lei.

Nancy Brilli

Macché volgare, sei sempre stata il massimo

«Piacevo agli uomini, per questo dicevano che ero volgare», ha detto Nancy Brilli. La conosco da sempre e non ricordo che qualcuno l’abbia mai definita tale. Era ed è bellissima e solare. Non capisco perché, a volte, attrici fortunate e di talento come lei scelgano la via del vittimismo.

Nancy è sempre stata diretta, anche a costo di risultare impopolare. Ricordo le sue posizioni molto nette durante il periodo del #MeToo, quando disse di non credere a molte “ingenuità postume”. Mai un pettegolezzo pesante sul suo conto. E nel suo ambiente non è poco.

Gabriel Garko

Ha cambiato espressione, ma è arrivata la felicità

Non capisco come Gabriel Garko riesca a rimanere così giovane e bello nonostante gli anni. La sua serie Tutta colpa dei sensi, con Anna Safroncik è andata bene su Canale 5, ma non lo trovo molto diverso dal Garko che conoscevo.

Sono però felice della serenità che ha trovato accanto a suo marito Giorgio, un avvocato palermitano di circa quarant’anni, persona riservata e per nulla interessata alla visibilità. Si amano da quattro anni, lontano dai riflettori.

Marco Masci

Brindisi, vip e fatturato

Marco Masci ha scelto di celebrare il suo libro Commercialista di te stesso, con un vero rito mondano, capace di fondere pensiero imprenditoriale, stile e visione. Il locale milanese Just Me si così trasformato in un palcoscenico d’eccellenza per rendere omaggio al commercialista dei milionari e al suo metodo “Commercialista di te stesso”. Il pr Antony Russo ha saputo orchestrare una serata tra gala e ispirazione. Tra i presenti, Alex Belli, Delia Duran, Susanna Messaggio e Rosy Dillettuso, l’influencer Jo Urso, protagonisti dell’imprenditoria come Michele Guerrieri e Alessandro Gallo. Il mantra di Marco Masci, “Solo chi diventa commercialista di se stesso può davvero ambire al successo imprenditoriale”, è stato il leit motiv della serata.

Il suo libro non è un manuale tecnico, ma una raccolta viva di esperienze, osservazioni e consigli maturati a fianco di grandi imprenditori e milionari. Tre i fattori cardine su cui l’autore torna più volte: conoscere il proprio punto di pareggio, monitorare l’EBITDA (quanto resta dopo aver pagato fornitori, affitto, stipendi) e valutare l’indice di indebitamento. Strumenti semplici, ma imprescindibili che, come ama ricordare, distinguono chi naviga nel buio da chi guida con consapevolezza la propria impresa. Accanto ai numeri, Masci sottolinea l’atteggiamento: rispetto del tempo, prontezza nelle decisioni, chiarezza nella comunicazione. Lo sguardo è già rivolto al futuro: sono in fase conclusiva i lavori sul suo secondo libro, dedicato alle tre piramidi della ricchezza, ai tre numeri che comandano per diventare ricchi, alle tre monete del successo. Un’evoluzione naturale di un percorso che continua a crescere. La notte si è chiusa tra brindisi, sorrisi e complicità, lasciando la sensazione di aver preso parte non solo a una festa, ma a un manifesto di intenti: iniziare il 2026 circondati da chi punta in alto.

Vanessa Incontrada

Si sposa, ma non troppo

L’attrice e conduttrice è stata sconfitta negli ascolti dalla “preside” interpretata da Luisa Ranieri. Ma Vanessa sa come fare promozione: è tornata a teatro, al Sistina di Roma, con una commedia dal titolo Ti sposo ma non troppo. E di recente ha annunciato che potrebbe sposarsi anche nella vita privata con il suo compagno storico e padre di suo figlio, Rossano Laurini.

La loro è una storia infinita di tira e molla: quando ci si ama, si può anche vivere sulle montagne russe. Si erano conosciuti da ragazzi in discoteca, ma entrambi erano impegnati e, pur molto attratti l’uno dall’altra, avevano lasciato perdere. Qualche anno più tardi Rossano si era separato dalla moglie e Vanessa era di nuovo single: decisero così di provarci, e per un po’ andò alla grande, tanto che nel 2008 nacque il loro Isal.

Nel 2022, però, a sorpresa si erano separati. Oggi sembra esserci stato un ripensamento e potrebbero davvero sposarsi. Ovviamente io tifo per le nozze: viva gli sposi! E non è detto che serva proprio Isal per portare Vanessa all’altare.

