Una vera e propria odissea per Myrta Merlino in viaggio verso Pantelleria. La conduttrice è rimasta bloccata per 27 ore all’aeroporto di Palermo senza spiegazioni e assistenza. La giornalista ha raccontato tutto su Instagram, denunciando i disagi vissuti da centinaia di passeggeri. Dopo aver lasciato Palermo, ha cercato una soluzione da Trapani, riuscendo infine ad arrivare sull’isola in traghetto.

La vacanza da incubo di Myrta Merlino

Con l’estate ormai entrata nel vivo e migliaia di italiani in movimento per le vacanze, si moltiplicano i disagi legati ai trasporti, tra voli cancellati, ritardi e poca assistenza. Tra i tanti viaggiatori colpiti dal caos aeroportuale c’è anche Myrta Merlino, giornalista e conduttrice, che ha raccontato la sua odissea per raggiungere Pantelleria attraverso una serie di storie Instagram.

LEGGI ANCHE: È finita tra Luca Vezil, ex di Valentina Ferragni, e Virginia Stablum! Arriva il comunicato (FOTO)

Dopo un anno pieno di lavoro e impegni, Myrta Merlino aveva deciso di concedersi qualche giorno di relax sull’isola siciliana, in compagnia del compagno Marco Tardelli. Ma il viaggio si è trasformato presto in un incubo.

“Sono partita ieri alle 12 da Roma e non ancora arrivata a Pantelleria! Bambini di 8 e 13 mesi, persone anziane con cagnolini, passeggeri distrutti, tutti tenuti in aeroporto a Palermo per 27 ore senza alcuna spiegazione, senza personale della compagnia a cui riferirsi. Una cosa folle e scandalosa”, ha scritto la giornalista, visibilmente esasperata.

LEGGI ANCHE: Battiti Live, tensioni tra due cantanti nel backstage

Ma il peggio non era ancora passato. In un successivo aggiornamento, Myrta Merlino ha raccontato di essere stata costretta a lasciare l’aeroporto di Palermo per dirigersi a Trapani, nella speranza di prendere un traghetto per Pantelleria:

“Dopo aver passato inutilmente 27 ore all’aeroporto di Palermo siamo fuggiti a Trapani. La speranza è quella di prendere un traghetto per Pantelleria, ma questa è la situazione”, ha scritto, allegando la foto di un affollato imbarco.

Alla fine, dopo quasi due giorni di attesa, sembra che la conduttrice sia finalmente riuscita ad approdare sull’isola. Il suo sfogo, condiviso da molti utenti, ha acceso nuovamente i riflettori sui gravi problemi del sistema dei trasporti estivo in Italia, in particolare in alcune aree del Sud del nostro Paese.