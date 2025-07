Stando a quanto si mormora nelle ultime ore, ci sarebbero state alcune tensioni tra due cantanti italiani nel backstage della nuova edizione di Battiti Live. Ecco cosa sarebbe accaduto.

Tensione nel backstage di Battiti Live

La nuova edizione di Battiti Live sta ufficialmente per debuttare su Canale 5. Anche quest’anno la tradizionale kermesse musicale, che da anni tiene compagnia al grande pubblico Mediaset, sarà condotta da Ilary Blasi e da Alvin e anche stavolta ne vedremo di belle. A salire sul palco saranno alcuni dei più grandi nomi della musica italiana, da Alessandra Amoroso, ad Annalisa, passando per Fedez, Achille Lauro, Gigi D’Alessio, Irama, Negramaro, Serena Brancale e tanti altri. In attesa della messa in onda della prima puntata però in queste ore è emerso un retroscena che sta già facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto ha fatto sapere Deianira Marzano, sembrerebbe che due famosi cantanti sarebbero stati avvistati nel backstage a “discutere animatamente” poco prima di salire sul palco. Ma cosa sarebbe accaduto e quali sarebbero le motivazioni che hanno portato questi due cantanti, di cui ovviamente non sono stati fatti i nomi, a scontrarsi? L’esperta di gossip risponde anche a questo.

Secondo Deianira, la tensione tra i due protagonisti di Battiti Live sarebbe nata da un presunto flirt di uno dei due con un’ex del collega. La Marzano però specifica che secondo qualcuno la lite sarebbe scoppiata “per questioni di ego e ordine di scaletta”. In più, stando a quanto avrebbero riferito fonti vicine alla produzione, il clima sarebbe stato tesissimo.

Al momento tuttavia non è chiaro chi sarebbero i protagonisti di questo gossip, ma di certo il pettegolezzo ha attirato l’attenzione del web. Il pubblico nel mentre attende con ansia la partenza della kermesse musicale e non resta che attendere per la messa in onda della prima puntata.