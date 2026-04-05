Vaccino contro il papilloma virus in età adulta: indicazioni, a chi è consigliato e perché è una misura preventiva utile anche per gli uomini.

Il vaccino contro lo Human Papilloma Virus (HPV) rappresenta uno degli strumenti più efficaci nella prevenzione di diverse forme tumorali e infezioni correlate al virus. Sebbene venga raccomandato soprattutto in età preadolescenziale, la vaccinazione in età adulta è ancora possibile e, in molti casi, utile. Comprendere quando farlo, a chi è indicato e quali benefici può offrire anche dopo l’inizio dell’attività sessuale è fondamentale per una scelta consapevole in ambito di prevenzione sanitaria.

Cos’è il vaccino contro il Papilloma Virus e come funziona

Il vaccino contro il Papilloma Virus è uno strumento di prevenzione fondamentale contro le infezioni da HPV, responsabili di diversi tumori (in particolare della cervice uterina) e di lesioni benigne come i condilomi genitali. Questo vaccino stimola il sistema immunitario a produrre anticorpi specifici contro i ceppi virali più pericolosi, riducendo drasticamente la probabilità di infezione persistente e quindi di malattia.

In Italia la vaccinazione è raccomandata principalmente nella preadolescenza, idealmente tra gli 11 e i 12 anni, prima dell’inizio dell’attività sessuale, perché in questa fase l’efficacia è massima. Tuttavia, la protezione che il vaccino offre non dipende dall’età in senso assoluto: anche in età adulta il sistema immunitario è in grado di rispondere alla vaccinazione.

Vaccinazione in età adulta: fino a quando e a chi è consigliata

Pur essendo ideale in giovane età, il vaccino può essere somministrato anche agli adulti. In molte regioni italiane la vaccinazione è offerta gratuitamente fino ai 45 anni per le donne e fino ai 26 anni per gli uomini, mentre oltre queste fasce è possibile accedervi su prescrizione medica o a pagamento. Nei soggetti adulti, soprattutto tra i 27 e i 45 anni, la decisione di vaccinarsi viene spesso presa insieme al medico, valutando lo stile di vita, la storia di infezioni HPV e i fattori di rischio individuali. Questo perché è possibile che una persona abbia già contratto uno o più ceppi del virus; tuttavia il vaccino protegge da molti altri ceppi ad alto rischio oncogeno che potrebbero non essere mai stati incontrati, offrendo una protezione più ampia rispetto a una singola variante eventualmente già sviluppata.

La vaccinazione in età adulta può ridurre il rischio di sviluppare tumori correlati all’HPV e infezioni persistenti, anche se una parte della popolazione ha già avuto esposizione al virus. Nonostante l’efficacia sia maggiore se somministrata prima del primo rapporto sessuale, anche chi è sessualmente attivo può trarne beneficio perché è improbabile aver incontrato tutti i ceppi coperti dal vaccino. Inoltre, proteggere un numero più ampio di persone limita la circolazione complessiva del virus nella popolazione, contribuendo alla salute pubblica oltre alla tutela individuale.

Perché gli uomini dovrebbero vaccinarsi contro il Papilloma Virus

Il vaccino HPV non è solo per le donne: anche gli uomini possono beneficiare in modo significativo dalla vaccinazione. L’HPV è associato non solo al cancro cervicale, ma anche a tumori del pene, dell’ano e della cavità orale, oltre a condilomi genitali. In Italia e in molti Paesi europei la vaccinazione è raccomandata per i ragazzi insieme alle ragazze, idealmente intorno ai 12 anni. La vaccinazione di recupero (catch-up) è prevista per i maschi non vaccinati o che non hanno completato il ciclo, generalmente fino a circa 18-26 anni, con alcune indicazioni anche oltre in presenza di fattori di rischio (ad esempio uomini che hanno rapporti con uomini o persone immunocompromesse).

L’inclusione degli uomini nei programmi di vaccinazione HPV è parte di una strategia di salute pubblica per ottenere immunità di comunità e ridurre la diffusione complessiva del virus nella popolazione. Vaccinare entrambi i sessi migliora la protezione collettiva e riduce l’incidenza di lesioni precancerose e tumori correlati all’HPV.

Considerazioni pratiche e consigli sul vaccino contro il Papilloma Virus

Il vaccino HPV è sicuro e ben tollerato, con effetti collaterali generalmente lievi come dolore nel punto di iniezione o febbricola. Per gli adulti interessati, è importante parlarne con il proprio medico di fiducia o con uno specialista (ginecologo, medico di medicina generale) per valutare quando e come completare il ciclo vaccinale e quali tipi di screening (come Pap test o test HPV) siano raccomandati in base all’età e alla storia clinica. Infine, va ricordato che la vaccinazione non sostituisce gli screening periodici: controlli regolari rimangono essenziali per individuare precocemente eventuali lesioni o anomalie.