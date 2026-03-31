Negli ultimi giorni il dibattito sul Covid-19 è tornato attuale con l’emergere della variante “Cicada” (BA.3.2), una sottovariante del ceppo Omicron attualmente monitorata dalle principali autorità sanitarie internazionali come la World Health Organization e il Centers for Disease Control and Prevention. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui sintomi.

Covid, nuova variante ‘Cicada’ sotto osservazione

Si è tornati a discutere del Covid a causa dell’emergere della variante denominata “Cicada”, identificata come BA.3.2 e appartenente alla famiglia Omicron. Questa sottovariante è monitorata dalle principali autorità sanitarie internazionali, tra cui il Centers for Disease Control and Prevention e l’World Health Organization, che la inseriscono tra le “variant under monitoring”, ovvero varianti da osservare senza al momento segnali di allarme elevato. La sua diffusione è stata registrata in oltre 20 Paesi, con particolare attenzione agli Stati Uniti e ad alcune nazioni asiatiche come la Thailandia, dove i flussi di viaggio internazionali potrebbero facilitarne l’arrivo.

Secondo quanto comunicato dalle autorità sanitarie thailandesi il 27 marzo, la variante è già stata individuata in diversi Paesi, ma la situazione resta sotto controllo. In origine, “Cicada” è stata rilevata in Sudafrica nel 2024 e successivamente negli Stati Uniti, diffondendosi gradualmente su scala globale.

Secondo un approfondimento pubblicato su The Conversation, la variante presenta circa tra 70 e 75 mutazioni a livello della proteina Spike, la componente del virus che ne consente l’ingresso nelle cellule umane e che costituisce il principale target dei vaccini. Queste variazioni potrebbero rendere più difficile e meno immediato il riconoscimento da parte del sistema immunitario. Nonostante ciò, i vaccini attualmente disponibili, sviluppati a partire dal lignaggio JN.1, continuano a garantire una protezione significativa nel contenere forme gravi della malattia, riducendo ricoveri e decessi, anche se la risposta immunitaria potrebbe risultare meno tempestiva.

Covid, sintomi e impatto clinico della nuova variante ‘Cicada’

Dal punto di vista clinico, la variante BA.3.2 appare associata principalmente a manifestazioni lievi o moderate, senza indicazioni di aumento di gravità rispetto alle precedenti mutazioni Omicron. Inoltre, nella maggior parte dei casi non si osservano forme cliniche più severe né un incremento dei ricoveri. In linea generale, i sintomi risultano simili a quelli già osservati con le precedenti varianti Omicron, senza evidenze di un peggioramento del quadro clinico complessivo. Le autorità sanitarie sottolineano anche che i vaccini attualmente disponibili continuano a offrire una protezione efficace soprattutto contro le forme gravi della malattia, contribuendo a ridurre il rischio di ospedalizzazione.

Vaccini, immunità e prospettive future della nuova variante ‘Cicada’

Un tema centrale riguarda l’efficacia dei vaccini nei confronti della nuova variante. Sebbene BA.3.2 presenti caratteristiche di possibile immunoevasione, gli esperti ribadiscono che la vaccinazione rimane uno strumento utile per prevenire le forme più gravi della malattia. Tuttavia, la distanza genetica rispetto alle varianti su cui sono stati calibrati gli attuali vaccini potrebbe ridurre in parte la rapidità con cui il sistema immunitario riconosce il virus.

Come spiegato da Fabrizio Pregliasco e riportato da Repubblica: “Il virus SARS-CoV-2 rimarrà per anni, è endemico” e continuerà a circolare, generando nel tempo nuove varianti. Inoltre, “Ogni nuova variante ha caratteristiche di immunoevasione” e può dar luogo a ondate di contagi simili a quelle influenzali, con fasi alterne di crescita e diminuzione dei casi. Sul piano delle strategie preventive, il richiamo vaccinale resta consigliato, insieme a misure comportamentali come l’igiene delle mani, il rispetto della distanza e la protezione delle persone più fragili. In questo contesto, la convivenza con il virus appare sempre più simile a quella con altri patogeni endemici, caratterizzata da una gestione periodica e adattiva piuttosto che da situazioni emergenziali continue.