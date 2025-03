Dopo aver pubblicato un video ambiguo su TikTok, è nato nei follower di Valentina Ferragni il dubbio che tra lei e il fidanzato fosse finita. L’influencer è poi intervenuta per fare chiarezza.

Valentina Ferragni chiarisce la situazione

Valentina Ferragni ha messo inavvertitamente i allarme i suoi follower dopo aver condiviso un video su TikTok che ha fatto sorgere il dubbio di una possibile rottura con il fidanzato Matteo Napoletano.

Nel video in questione, si vede Valentina canticchiare la canzone Ora che non ho più te di Cesare Cremonini, una canzone dal tono malinconico che parla di un amore finito, che ha messo come sottofondo.

A rendere il tutto ancora più sospetto agli occhi dei fan è stata la frase che ha accompagnato il video: “Quando cresci con genitori divorziati, non credi più all’amore eterno ma in fondo speri che sia per sempre”.

Questo pensiero, unito al brano selezionato, ha immediatamente acceso il sospetto nei suoi follower, che hanno iniziato a chiedersi se ci fosse qualcosa che non andasse nella sua relazione con Matteo Napoletano.

I commenti sotto il video si sono riempiti di domande come “Ma si è lasciata?” e “Ma con Matteo tutto ok?”, con tanti utenti preoccupati per la coppia.

A un certo punto, visto il crescente numero di messaggi, Valentina Ferragni ha deciso di intervenire direttamente per chiarire la situazione.

Rispondendo a un utente, ha scritto un semplice ma efficace “Ma va, stiamo benissimo!”, con in aggiunta anche l’emoji di un cuoricino, spegnendo così ogni voce su una possibile crisi sentimentale.

Con questa risposta, Valentina ha tranquillizzato i fan, confermando che tra lei e Matteo le cose procedono a gonfie vele. I due sono andati a convivere non molto tempo fa, verso fine novembre, dopo circa un anno di relazione.