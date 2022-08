La verità su Valentina Ferragni e Luca Vezil

Sono ormai trascorsi ben 9 anni da quando Valentina Ferragni e Luca Vezil hanno dato ufficialmente il via alla loro relazione. A oggi i due sono una delle coppie più belle e amate del web, e in molti attendono con ansia il momento in cui gli influencer decideranno di compiere il passo successivo. In queste settimane però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Come in molti hanno notato quest’anno Luca e Valentina stanno trascorrendo le vacanze estive separati. A quel punto le malelingue del web hanno iniziato a ipotizzare che Vezil e la Ferragni si fossero lasciati! Tuttavia la verità è un’altra!

Proprio Luca infatti attualmente si trova a Gran Canaria per via di un progetto top secret che sta andando avanti da diverse settimane. Al momento non è ancora ben chiaro a cosa l’influencer stia lavorando, ma di certo a breve ne sapremo di più. Proprio poco prima della partenza lo stesso Vezil sui social aveva spiegato che sarebbe stato lontano da Valentina Ferragni per tutto il mese di agosto. Queste le sue parole in merito:

“Quest’anno, per la prima volta nei 9 anni in cui stiamo insieme, io e Vale non passeremo le vacanze estive insieme. Circa un mese fa ho ricevuto una proposta lavorativa che non solo non potevo rifiutare, ma nella quale ho deciso di buttarmi a capofitto e alla quale ho lavorato nell’ombra affinché si potesse portare a termine, lavoro che mi terrà fuori dall’Italia per tutto il mese di Agosto a partire da Martedì. In tutto questo Vale è stata non solo la mia più grande supporter, ma anche la mia più grande spinta perché accettassi il lavoro che andrò a fare e la mia più grande spalla per preparare tutto al meglio. Per quest’estate avevamo pianificato un viaggio incredibile ma, di fronte a questa opportunità, non ha battuto ciglio quando le ho detto che sarebbe stata proprio nel periodo della nostra vacanza. […] Ti amo amore, tu sai”.

Nessuna crisi dunque Valentina Ferragni e Luca Vezil. I due influencer non si sono lasciati e tutto procedere a meraviglia tra loro.

