NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Agosto 2023

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano escono allo scoperto

In questi mesi si è a lungo discusso di Valentina Ferragni. Come sappiamo lo scorso ottobre l’influencer ha annunciato la fine della lunga relazione con Luca Vezil, dopo ben 9 anni d’amore. Nel corso del tempo, come se non bastasse, alla sorella minore di Chiara Ferragni sono stati attribuiti diversi flirt, che tuttavia non sono mai stati confermati. Pochi giorni fa però Valentina è stata beccata col suo nuovo fidanzato, Matteo Napoletano, e in breve le foto hanno fatto il giro del web. La coppia tuttavia ha preferito rimanere in silenzio, almeno fino a questo momento.

A sorpresa infatti poco fa con un post sui social, Valentina e Matteo hanno deciso di uscire allo scoperto. La Ferragni ha così condiviso la prima foto ufficiale insieme al suo nuovo fidanzato, e in breve lo scatto ha attirato l’attenzione degli utenti.

A commentare il post di Valentina Ferragni è stata anche la stessa Chiara, che ha affermato: “Felicissima per voi. Ti meriti di sentirti cosi sorellina”. Matteo Napoletano nel frattempo ha già conquistato il cuore del web e il suo profilo Instagram è stato preso d’assalto. In pochi minuti infatti il nuovo compagno dell’imprenditrice ha fatto il boom di follower, e al momento in cui scriviamo ha già raggiunto più di 20mila seguaci.

Non resta dunque che fare tanti auguri a Valentina e a Matteo, che senza dubbio sono già una delle coppie più amate del momento.