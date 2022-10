1 Parla Valentina Ferragni

Pochi giorni fa è arrivata la notizia della fine della relazione tra Valentina Ferragni e Luca Vezil. I due influencer dopo ben 9 anni di vita insieme hanno deciso di prendere strade diverse, nonostante al momento non siano ancora ben chiare le ragioni della rottura. Già da qualche tempo come sappiamo si parlava di presunta crisi per la coppia. Valentina e Luca in seguito con un comunicato ufficiale pubblicato sui social hanno affermato:

“Dopo tanti anni condivisi insieme, io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e rispettare la nostra decisione che, come potete immaginare, è stata tanto sofferta“.

In queste ore però Valentina Ferragni è tornata al centro dell’attenzione mediatica, per via di un presunto flirt a pochi giorni dalla fine della storia con Luca Vezil. A lanciare la bomba è stata la giornalista Chiara Cabrini, che sui social ha affermato che la sorella di Chiara starebbe frequentando l’attore spagnolo Alvaro de Juana, uno dei nuovi protagonisti della sesta stagione di Élite, una delle serie cult Netflix. Il pettegolezzo ha naturalmente fatto il giro del web, ma adesso a rompere il silenzio per la prima volta è proprio Valentina, che sempre sui social fa chiarezza in merito a questo presunto flirt, smentendolo. Queste le dichiarazioni della Ferragni:

“A tutti quelli che in questi giorni scrivono di uno scoop totalmente infondato sulla mia vita sentimentale, spoilero che ad oggi Pablo è l’unico uomo della mia vita, mi dispiace rovinarvi la fake news”.

Nessun nuovo flirt dunque per Valentina Ferragni, che a oggi dunque sembrerebbe essere ancora single. Nel mentre qualche mese fa l’influencer è stata ospite a Verissimo, dove ha parlato del rapporto con sua sorella Chiara. Rivediamo le sue parole.