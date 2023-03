NEWS

Nicolò Figini | 12 Marzo 2023

GF Vip 7

La simpatica foto di Oriana Marzoli

I vipponi ieri sera hanno festeggiato il compleanno di Oriana Marzoli. La festa è stata divertente e tutti quanti hanno riso e scherzato tra di loro. Il Grande Fratello ha anche messo loro a disposizione una macchina fotografica per scattare delle foto ricordo. Il gruppo degli “Spartani” si è riunito in camera da letto per immortalare anche Edoardo Donnamaria.

Come sappiamo, a causa di un comportamento che è andato contro le nuove linee guida del reality, il vippone è stato squalificato dal gioco. Nella precedente puntata, infatti, ha abbandonato la Casa tra le lacrime di Antonella Fiordelisi e gli abbracci degli amici. La sua fidanzata ha usato del nastro adesivo per fissare una fotografia del volto di Forum accanto a lei nel letto, così da sentirsi meno sola.

Come possiamo vedere anche nel video qui sotto, perciò, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Luca Onestini si sono diretti verso il letto della Fiordelisi per scattare la foto. Le tre ragazze si sono messe in posa con le mutande di Donnamaria in mano, mentre Luca immortalava il momento: “La faccio a voi tre. Vuoi anche le mutande? Dai, a me piace, guardate”.

ma loro che vanno a scattarsi la foto con la paletta e le mutande di donnamaria per avere una foto anche con lui 🥺#GFVIP #incorvassi #drojette pic.twitter.com/Y6B8vjYpO4 — V (@harsiness) March 11, 2023

Edoardo si sarà sicuramente divertito nel vedere questo istante, recuperato tra un’intervista e l’altra. In questi giorni, infatti, ha rivelato qual è il suo unico pensiero fisso:

“Ho un pensiero da quando sono uscito dalla Casa: rivedere Antonella. Sento troppo la sua mancanza, è una cosa che non succede nella vita normale, ve lo giuro. Mi sa che il modo più facile per comunicare con lei sarà andare lì sotto casa con il megafono. Vederla piangere, quando sono andato via, mi ha fatto star male”.

Seguiteci per non perderci tante altre news sul GF Vip e i suoi concorrenti, da Oriana Marzoli a Edoardo Donnamaria.