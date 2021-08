1 Su Instagram Valentina torna a parlare di Tommaso

Come vanno le cose tra Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti dopo Temptation Island? La coppia ha preso parte al reality show, ma a causa del tradimento da parte del ragazzo e della sua eccessiva gelosia, Valentina ha deciso di lasciarlo e voltare pagina. Con il trascorrere delle settimane le cose non sembrano essere cambiare e durante la puntata speciale del programma lei ha spiegato di non aver cambiato idea.

Proprio in quell’occasione Tommaso e Valentina hanno raccontato di essersi rivisti e aver vissuto una notte di passione, ma questo non è bastato a risolvere i loro problemi. Lei ha dichiarato che non ha intenzione di fare passi indietro, lui ha continuato a dire di volerla riconquistare.

In questi giorni, nel mentre, Valentina Nulli Augusti è tornata a parlare di quanto accaduto a Temptation Island con Tommaso Eletti e in una lunga diretta su Instagram ha confessato che mai si sarebbe aspettata un epilogo simile. Ecco le dichiarazioni raccolte da Biccy:

«Non mi aspettavo assolutamente che lui mi avrebbe fatto una cosa del genere. Non voleva partecipare e non si sentiva pronto. Ho insistito io per andarci e lui stava benissimo a fare la vita che facevamo. Stavamo chiusi in casa per il lockdown e per lui era la situazione ideale. Mai mi sarei aspettata di ritrovarmi in questa spirale di gelosia e poi quello che ha combinato. Lui si metteva a piangere a pensare di entrare nel programma e vedermi con altri ragazzi. Follia pura, lui si è sentito tradito da me, folle. Ha fatto quelle cose per la sua testa che non c’è, si è trasformato nel peggiore dei modi. Lui è impazzito completamente, pensava che l’avessi tradito con i tentatori».

Ha ribadito Valentina Nulli Augusti. Oggi ha avuto qualche ripensamento? Sono tornati insieme lei e Tommaso e come ha reagito la famiglia di lui a tale notizia? Ecco tutte le risposte nella prossima pagina…