1 Parla Valentina Nulli Augusti

Due dei protagonisti assoluti del gossip degli ultimi giorni sono senza dubbio Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti. Come sappiamo i due hanno partecipato a Temptation Island e proprio nel corso della seconda puntata, andata in onda lo scorso lunedì, abbiamo assistito al loro falò di confronto anticipato. A richiedere il faccia a faccia immediato come ormai ben sappiamo è stata proprio Valentina, dopo aver visto il suo compagno, di 19 anni più giovane, baciare la single Giulia Cerini. Tra i due è infatti scoppiata la passione dopo che Tommaso ha visto alcuni innocenti video della Nulli Augusti, che tuttavia l’hanno turbato profondamente. Nel corso del falò Valentina ha così deciso di mettere un punto definitivo alla sua storia con Eletti, ed entrambi dunque hanno lasciato il reality da soli.

In queste ore la Nulli Augusti si è sfogata tra le pagine del magazine di Uomini e Donne e alla rivista ha parlato del suo rapporto con Tommaso. Valentina ha svelato di aver provato un grande amore per il suo ex fidanzato, che naturalmente non può svanire da un giorno all’altro. Tuttavia ha anche ammesso di essere rimasta profondamene delusa dal comportamento di Eletti. A ferirla particolarmente è il fatto che i comportamenti di Tommaso siano stati scaturiti dai suoi atteggiamenti all’interno del villaggio, nonostante lei ritenga di non aver mai mancato di rispetto al suo compagno.

Ma non solo. Proseguendo Valentina Nulli Augusti ha anche lanciato una stoccata alla single Giulia, affermando come in realtà la tentatrice non rappresenti il prototipo di ragazza di Eletti, che avrebbe sempre criticato, a sua detta, le ragazze come la Cerini. Concludendo Valentina ha anche ammesso di sapere che la sua relazione con Tommaso sarebbe finita prima o poi, a causa delle eccessive liti che erano ormai sempre più frequenti.

Che dunque la storia tra la Nulli Augusti e Eletti sia davvero giunta al termine? Rivediamo le parole di lui dopo il falò di confronto.