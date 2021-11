1 Valentina Nulli Augusti a Uomini e Donne?

Una delle protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island è stata Valentina Nulli Augusti, che come sappiamo ha partecipato al reality con l’allora fidanzato Tommaso Eletti. Tuttavia le cose tra i due non sono andate come previsto, e dopo un turbolento percorso Valentina ha deciso di mettere un punto alla sua relazione con Tommaso, nonostante quest’ultimo abbia più volte cercato di riconquistare la sua donna. Eletti successivamente è entrato a far parte del cast del Grande Fratello Vip 6 e proprio durante la sua breve permanenza in casa ha avuto modo di scontrarsi con la sua ex fidanzata. La Nulli Augusti infatti ha avuto modo di avere un duro confronto con Eletti, che ha fatto discutere il web. In queste ore nel mentre l’ex volto di Temptation Island è finita nuovamente al centro dell’attenzione. Vediamo cosa è accaduto.

Come è noto da diverse settimane si parla dell’arrivo di un format Vip di Uomini e Donne, che secondo le indiscrezioni potrebbe andare in onda in prima serata su Canale 5. Adesso Amedeo Venza, che per primo ha svelato la notizia, sgancia un’altra bomba. Secondo i rumor infatti pare che sia stata scelta anche la prima tronista Vip, che sarebbe nientemeno che Valentina Nulli Augusti! Questo quanto svela l’influencer in merito:

“Uomini e Donne Vip potrebbe arrivare nel 2022 e in pole position ci sarebbe Valentina, ex di Tommaso Eletti”.

Dopo i rumor che la vedevano concorrente del Grande Fratello Vip 6 dunque, pare che Valentina Nulli Augusti possa arrivare a Uomini e Donne Vip come possibile tronista. Non resta che attendere tuttavia per scoprire se le trattative andranno a buon fine. Qualche settimana fa nel mentre l’ex di Tommaso Eletti ha anche replicato via social a una battuta di Soleil Sorge sul suo conto. Rivediamo cosa è accaduto.