La coppia celebra le nozze in comune con un look da veri atleti. La festa ufficiale sarà nel 2026 al castello di Bracciano, ma intanto il loro amore corre veloce, dal parquet alla vita

Valentina Vignali e Fabio Stefanini hanno detto sì nel modo più autentico possibile, senza fronzoli né abiti sontuosi. Solo una firma, una mattina come tante, ma con un dettaglio che ha fatto impazzire i social: i due si sono presentati in tuta e scarpe da basket. Niente tacchi, niente cravatte. Solo l’essenza di ciò che sono. Una coppia nata e cresciuta sul parquet, che ha scelto di portare lo sport dentro il giorno più importante della loro vita.

Le immagini della cerimonia, condivise da Vignali con i suoi milioni di follower, hanno fatto il giro del web in pochi minuti. La 34enne, ex cestista, showgirl e influencer, ha spiegato che quel look sportivo non era una trovata scenica, ma un omaggio alla pallacanestro: “La tuta è la nostra uniforme da atleti, la cosa che più ci rappresenta. Era giusto così”.

La celebrazione civile è stata solo il primo passo. “È stata una firma emozionante, ma la festa vera la faremo il 21 giugno 2026 al castello di Bracciano”, ha annunciato Vignali. Una data scelta con cura, quasi un traguardo da tagliare insieme dopo anni di incastri difficili. Perché arrivare a quel giorno non è stato semplice: allenamenti, trasferte, impegni, turni in ospedale del fratello di lei – designato testimone – che non combaciavano mai. Poi il colpo di fortuna: la vigilia di Natale, a Pesaro. E finalmente il sì.

L’amore nato tra una partita e l’altra

Una storia circolare, come un pallone che torna tra le mani dopo un rimbalzo imprevisto. Valentina e Fabio si incontrano nel 2011, giovanissimi. Due anni di amore, poi nel 2013 le strade si separano: lei vola a Roma per giocare, lui prosegue il suo percorso. Silenzio per undici anni. Nessuna foto insieme, nessun messaggio. Fino all’estate 2024, quando un torneo di basket a Rimini li riporta uno accanto all’altro. Uno sguardo, qualche tiro, e tutto ricomincia.

“Eravamo bambini quando stavamo insieme. La vita ci ha divisi, ma poi ci ha rimessi davanti lo stesso canestro”, ha confidato Vignali. Da quel giorno non si sono più lasciati. Un riavvicinamento naturale, quasi inevitabile, come se il tempo avesse solo messo in pausa la loro storia. Oggi sono marito e moglie. In tuta, con le sneaker ai piedi e il cuore leggero. Un amore che corre, dribbla e segna ancora.