La stampa portoghese dopo l’annuncio della morte di Valentino Garavani usa uno scatto del suo imitatore Dario Ballantini

Annunciano la morte di Valentino ma lo scambiano per Dario Ballantini

Solo a crederlo sembra quasi una barzelletta, eppure è successo davvero. In Portogallo la stampa locale ha commesso una gaffe clamorosa: ha scambiato Valentino Garavani, ultimo tra gli imperatori della moda italiana e recentemente scomparso, con il suo imitatore storico Dario Ballantini.

Dopo la notizia dello choc per la scomparsa di Valentino, è balzata sul web (diventata poi virale) un annuncio dal Portogallo che, però, portava con sé un errore clamoroso che ha fatto il giro del mondo.

La gaffe diventata virale

Lo storico imitatore di Valentino, Dario Ballantini, per anni a Striscia la Notizia ha portato in scena la parodia del famoso stilista. Inconsapevolmente però l’immagine di Ballantini è finita in prima pagina sul sito Jornal Expresso in Portogallo. E, come detto, la notizia riportava per l’appunto la morte di Garavani.

La segnalazione della gaffe giunta dai canali social di Selvaggia Lucarelli che, ha ricondiviso la notizia e ha esclamato: “E ora chi glielo dice che questo è il Valentino di Striscia la Notizia?”.

Il post del Jornal, nemmeno a dirlo, è diventato virale sul web. Nonostante l’erroraccio, solo dopo numerose segnalazioni è stato rimosso dai social del quotidiano. Solo sul sito la notizia è rimasta visibile con il cambio immagine corretto.

È pur vero che Dario Ballantini è un genio nelle imitazioni, ma non riconoscere Valentino Garavani ha dell’incredibile!

