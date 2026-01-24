Pronta per il trasloco e cambiare casa, Belen Rodriguez vende i suoi vestiti online

Belen Rodriguez cambia casa

Pronta al trasloco, Belen Rodriguez è decisamente indaffarata in questi giorni. Dopo appena un anno dall’ultimo cambio casa, la showgirl argentina ha deciso di dare una svolta alla sua vita. “Sto traslocando, ma ci sono”, ha dichiarato su Instagram.

LEGGI ANCHE: Belen avrebbe scambiato messaggi privati con Iannone, come avrebbe reagito lei

Dopo tanto tempo nel quartiere Moscova, ha scelto di spostarsi in una zona altrettanto prestigiosa: Brera. Beccata dai paparazzi mentre si trovava davanti al nuovo palazzo con il papà e i figli e alcune persone fidate, Belen Rodriguez ha iniziato a portare gli scatoloni.

Dopo il suo arrivo nella nuova casa, è stata vista uscire con la piccola Luna Marí, per una passeggiata. Ma c’è un altro gesto fatto dalla conduttrice che ha attirato l’attenzione. Belen Rodriguez infatti ha venduto online i suoi vestiti...

I vestiti di Belen venduti online

Uno svuota-armadio davvero speciale per Belen Rodriguez. La conduttrice infatti ha pensato bene di mettere in vendita sul suo profilo Vinted i capi che ormai non indossa più, anziché buttarli ha deciso così di darle nuova vita.

Tra le storie Instagram, Belen Rodriguez ha annunciato: «Ci siamo, il mio profilo è pieno e zeppo di cose… scatenatevi! Date una seconda vita ai miei capi!».

Dando un’occhiata sul profilo della conduttrice, c’è davvero un po’ di tutto e di svariate cifre.

Da maglioni di Isabel Marant da oltre 400 Euro a stivali The Attico da 500 Euro. Ma ancora maglioncini del suo brand Mar de Margaritas a soli 15 Euro e stivali proposti a 11 Euro.

Ma ci sono anche pantaloni, altre scarpe e maglioni. Insomma un vero e proprio cambio radicale da parte di Belen Rodriguez, che ha messo in vendita parte del suo guardaroba.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.