1 Moraschini è il fidanzato di Valeria Bigella

Nel corso di queste settimane stiamo seguendo con grande attenzione le Olimpiadi di Tokyo e vi stiamo parlando passo passo di alcuni dei tanti protagonisti che fanno parte della spedizione azzurra. Tra questi c’è il cestista Riccardo Moraschini dell’Olimpia Milano. Il campione dell’Italbasket è felicemente fidanzato con un’ex grande protagonista di Uomini e Donne e Temptation Island. Parliamo di Valeria Bigella. Vi ricordate di lei?

Facendo un piccolo passo indietro (i fan delle due trasmissioni di Maria De Filippi ricorderanno), Valeria Bigella ha sceso le scale di Uomini e Donne per corteggiare Gianfranco Apicierni (postino poi di C’è Posta Per Te). L’ex tronista ha scelto proprio lei, ma dopo qualche mese la frequentazione è naufragata. Poi la relazione accanto ad Alessio Bruno, con il quale ha preso parte a Temptation Island nel 2018. Anche in questo caso l’esperienza è risultata sfortunata perché la coppia a fine reality ha messo un punto alla propria storia d’amore.

Ma ora? La vita sentimentale di Valeria Bigella va a gonfie vele. L’ex volto delle trasmissioni di Canale 5 ha ritrovato il sorriso accanto al giocatore di basket, Riccardo Moraschini. Il loro amore, stando a quanto raccontato dall’influencer a La Gazzetta dello Sport, è nato sui social durante il lockdown. Nonostante qualche difficoltà data dalla pandemia, i due si godono a pieno la loro storia.

E anche se hanno dovuto rimandare le vacanze insieme per gli impegni di Riccardo con le Olimpiadi di Tokyo, lei non manca occasione di seguirlo da lontano e fare il tifo per lui. Nelle ultime ore Valeria Bigella ha fatto sapere che avrebbe seguito la gara dell’Italbasket contro la Francia (Azzurri poi eliminati) e di essere molto orgogliosa, nonostante il risultato poco piacevole.

Storie Instagram – Valeria Bigella

Oltretutto, sempre in queste ore, Riccardo ha commentato sui social l’uscita dalle Olimpiadi con queste parole: «Oltre i nostri limiti, oltre ogni aspettativa. È stato un privilegio che in pochi hanno poter giocare una Olimpiade con questa maglia, è stato ancora più bello poterla giocare con questi ragazzi. Usciamo a testa altissima. Grazie a tutti gli italiani che ci hanno trasmesso un’entusiasmo contagioso tramite i social. Orgoglioso di noi».

A rispondere poco dopo è stata Valeria Bigella con dei cuori rossi, a cui Riccardo Moraschini ha risposto allo stesso modo…

Scambio di commenti tra Valeria Bigella e Riccardo Moraschini

Di recente a parlare della loro storia d’amore è stata proprio la sarda a La Gazzetta dello Sport…